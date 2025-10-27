Ni River ni Boca: la Libertadores 2026 tiene 14 clasificados, hay dos argentinos y sorprende un chileno

La Copa Libertadores 2025 está en su tramo final y esta semana se conocerán los dos equipos que estarán en la gran definición de Lima, pero hay una lucha tremenda para obtener el pasaje para la próxima edición. Ni River ni Boca tienen su lugar y eso hace ruido en Argentina, que tiene dos cupos confirmados: Platense, por ser el campeón del Apertura, y Rosario Central, de gran rendimiento en la tabla Anual.

Mientras Racing (0)-Flamengo (1) y Palmeiras (0)-Liga de Quito (3) esperan los 90 minutos definitorios de las semifinales, los cañones ya apuntan a la próxima edición, que tendrá como día de arranque al 3 de febrero y de cierre el 28 de noviembre.

El inesperado clasificado de Chile

El domingo se sumó un nuevo equipo a la Copa Libertadores 2026. Se trata de Coquimbo Unido, que lidera el torneo local en Chile por amplio margen y ya no lo puede alcanzar el tercero en la tabla, por lo que será campeón o subcampeón y disputará el torneo más importante del continente por segunda vez en su historia. La anterior fue en 1992. El equipo trasandino se transformó en el 14° con lugar asegurado.

Coquimbo ya tiene su lugar y jugará su segunda Copa.

¿Cómo es la situación de River y Boca?

Tanto River como Boca pueden clasificar a la Libertadores 2026 en caso de ganar el Clausura, pero de no conseguirlo solamente les queda una opción para hacerlo y es mediante la tabla Anual. El Millonario está segundo con 52 puntos, a 10 de Central; mientras que el Xeneize marcha quinto con 50, aunque debe jugar con Barracas Central (este lunes a las 16).

Encima, hay un superclásico en el medio, que se disputará el 9 de noviembre en La Bombonera y se perfila para ser definitorio. Ante la falta de títulos, serán puntos muy valiosos para esa tabla global de la temporada 2025.

Los colosos de Argentina jugarán un superclásico clave para la tabla Anual. (Archivo FBaires)

El panorama de los equipos argentinos en la tabla anual

Rosario Central ya sacó su boleto a la Libertadores 2026 y se sumó al sorprendente Platense, que se adueñó del Apertura. Debajo de River, con un punto menos (51), marchan Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, otro equipo que se acostumbró a ganar y, de hecho, ya se clasificó a los octavos de final en el segundo torneo del año.

Los 14 equipos clasificados a la Libertadores 2026

Venezuela (3): Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo

Perú (3): Universitario, Alianza Lima y Cusco

Argentina (2): Platense y Rosario Central

Uruguay (2): Nacional y Peñarol

Chile (1): Coquimbo Unido

Colombia (1): Santa Fe

Ecuador (1): Independiente del Valle

Paraguay (1): Libertad