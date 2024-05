«Florentín, Osorio y Cufré me violaron», afirmó la periodista que denunció a los exjugadores de Vélez

La periodista que denunció a los exjugadores de Vélez rompió el silencio en una entrevista con TN y dio detalles de lo ocurrido luego del partido entre Atlético Tucumán y Vélez por la Copa de la Liga. Fue contudente y dijo que «Florentín, Osorio y Cufré me violaron».

La joven de 25 años denuncíó Abiel Osorio, Braian Cufré, José Florentín y Sebastián Sosa, y un mes y medio del episodio relató el calvario que sufrió en el hotel donde estaba concentrado el plantel del Fortín. Insistió con el pedido de justicia y confirmó quiénes la violaron.

“El futbol es un ambiente de hombres y mi trabajo es moverme entre ellos. Para mí es lo más normal del mundo verlos moverse en grupo, o reunidos una concentración en los hoteles”, arrancó la periodista en la etrevista.

El escalofriante relato

Durante el relató, contó que «después de que me violaran, Florentín y Cufré se vistieron y se fueron a jugar al casino. Quedé tirada en la cama sin entender bien qué estaba pasando. Comencé a sangrar. Como pude me arrastré al baño para limpiarme. Regresé y me volví a tirar porque seguía mareada y no encontraba mi ropa».

«Allí advertí que Sosa seguía o parecía estar dormido y Osorio jugaba la play como si nada hubiera pasado. Empiezo a reprocharle lo que me habían hecho sus amigos y cómo no intercedió para evitar que me violaran. De repente, cuando pensé que lo peor ya había pasado, Osorio saltó de una cama a la otra y comenzó a violarme él también”, siguió.

En medio del escalofriante relato, la periodista insistió por el pedido de justica. Por lo pronto, Cufré, Florentín y Osorio están bajo arresto domiciliario en un country de Tucumán, con custodia policial permanente porque no hay stock de tobilleras electrónicas que permitan monitorear sus movimientos.

El arquero uruguayo, en tanto, debe presentarse en la provincia cada 15 días y tiene una prohibición para salir del país por 90 días, desde que se conoció la sentencia del juicio por abuso sexual.