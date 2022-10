Gallardo: «Mi vínculo con River es para toda la vida, ya nos volveremos a ver»

Con la derrota contra Rosario Central consumada, River le realizó la despedida del Monumental a Marcelo Gallardo en su último partido como DT del club en su cancha.

En primer lugar, reprodujeron por la pantalla grande del estadio un video que recopiló los mejores momentos de su ciclo de 8 años y medio que cerró con 14 títulos.

Luego, Juan Fernando Quintero representó al plantel y le dedicó unas palabras que también repasaron lo que fue su paso como técnico del Millonario.

Después del video, las palabras de Quintero y todos los cánticos, Gallardo comenzó su discurso: «Sinceramente no sé por donde empezar, mi vínculo con River..», empezó pero rápidamente se frenó, con la voz quebrada.

EL DISCURSO DE MARCELO GALLARDO EN SU DESPEDIDA DE #RIVER pic.twitter.com/MWP8MoXIAv — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 17, 2022

«Jamás soñe algo así, estar en este momento, en este lugar, con un nudo en la garganta muy grande. Con miedo a expresarme porque esto es demasiado, más de lo que hubiera esperado tener», continuó.

«Quiero agradecer, es lo único que tengo para hacer. Mi vínculo con River viene de toda la vida, tengo muchos recuerdos encima, fue demasiado el camino recorrido. Quiero empezar recordando en este día de la madre a la mujer que me dio la vida que seguramente estará muy orgullosa allá en el cielo. La recuerdo con muchísimo cariño y amor», expresó emocionado y aprovechó para saludar a todas las madres por su día.

Juanfer Quintero fue la voz de los hinchas de #River y expresó el agradecimiento cara a cara con Marcelo Gallardo. pic.twitter.com/PkUNHZgWJi — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 17, 2022

«River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, de ser, de respetar. Nos ha tocado ganar y han sido cosas hermosas, imborrables. Pero también nos ha tocado perder y en la derrota me he sentido más orgulloso. La vida tiene eso, lo que te da enseñanzas. Equivocarte te da más fuerza para seguir. Hemos sido eso, un equipo de compañeros y una gran familia», siguió el Muñeco.

Gallardo también se tomó el tiempo para agradecerle a los jugadores, a su cuerpo técnico, a la dirigencia y, particularmente, a Enzo Francescoli que fue quién lo llevó al club en 2014.

Gallardo, el recuerdo de su madre y uno de los momentos más emotivos de la noche de su despedida de #River. pic.twitter.com/MRLSOXY82D — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 17, 2022

«Gracias a ustedes que desde hace más de 8 años me hacen sentir realmente especial. Gracias por cada homenaje al entrar a este estadio, gracias por brindarme su corazón, los voy a extrañar mucho», expresó de cara al público.

«Mi vínculo no es un año de contrato o de 8 como han pasado, es por toda la vida. Los quiero y ya nos volveremos a ver en algún momento», concluyó.