Los Menucos se prepara para recibir la cuarta fecha del certamen Regional de Rally

Se acerca la octava edición del Rally Ciudad de Los Menucos, que se disputará los días 12, 13 y 14 de junio. La competencia, que será válida por la cuarta fecha del Campeonato Regional de Rally (FRAD 11), espera una gran presencia de binomios y presentará distintos atractivos a lo largo de su recorrido.

De acuerdo al cronograma oficial se disputarán 8 pruebas especiales por los caminos de la localidad rionegrina de la Línea Sur. De los cuatro que irán el sábado se repetirán dos y lo mismo sucederá el domingo con otros dos especiales, que tendrán doble pasada.

La cronología del Rally Ciudad de Los Menucos

El recorrido tendrá un total de 129,80 kilómetros, en las dos etapas que se llevarán adelante durante el fin de semana del 13 y 14 de junio. Según se informó, las inscripciones se abrieron el 1 de junio y se cerrarán el miércoles 10 a las 20 hs.

Por otra parte, el viernes 12 se pondrá en marcha la prueba desde las 19 con la largada simbólica, que estará ubicada en el centro de la ciudad frente a la Municipalidad.

Cómo está el campeonato Regional de Rally en las distintas categorías

Se espera una competencia exigente para los protagonistas del certamen que se mantiene en la lucha por los primeros lugares en las distintas divisiones, luego de tres fechas disputadas de Regional.