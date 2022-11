Galtier y el futuro de Messi en el PSG luego del Mundial

El entrenador Christophe Galtier aseguró que el futuro de Lionel Messi en el PSG después del Mundial de Qatar depende exclusivamente del jugador argentino. Gentileza.

Si bien toda la atención está centrada en el Mundial de Qatar, los clubes continúan con su día a día y no dejan de pensar en lo que viene. Una de las cosas que mantiene a la expectativa al París Saint-Germain es qué será del futuro de Lionel Messi luego del 30 de junio de 2023. Su entrenador Christophe Galtier reconoció que es el más grande del mundo, pero que su continuidad dependerá el astro argentino.

Galtier aseguró que considera que Messi “es el jugador más grande de la historia del fútbol. Trabajó mucho para estar bien en el PSG, como lo demostró en los partidos que jugó tanto en la Champion League como en la Liga1. Creo que no va a tener una diferente motivación después del Mundial”.

Luego, el entrenador del equipo parisino se refirió a una posible continuidad de Leo luego del Mundial. Aseguró que “hay muchos parámetros. Lo primero son sus ganas. ¿Quiere continuar en el PSG? ¿Está feliz? Lo primero que hay que saber es si quiere continuar. Todo este tipo de decisiones se toman entre el jugador y Luis Campos”.

“Para mí, el ego es algo peyorativo. Yo prefiero hablar de personalidad. Y no hay un gran campeón sin una gran personalidad. Acerca de la envidia y los celos, no hay problemas. No es verdad. Lo veo todos los días en el entrenamiento. Estos jugadores están juntos y todos quieren el éxito. Cuando yo tengo una discusión con Leo, con Neymar o con Kylian nunca me refiero a otros. Sería un error para mí porque son complementarios pero diferentes”, aseguró el entrenador.

Galtier sólo tuvo elogios para Messi y aseguró que trabajó mucho para estar en un muy buen nivel en el PSG en la previa al Mundial. Gentileza.

Luego, agregó que “tenemos a Leo que tiene 35 años y para mí es el jugador más grande de la historia del fútbol. Está Neymar, con 30 y una trayectoria en Brasil, Barcelona y París, y a Kylian que es el mayor producto del fútbol francés. Salido de París, pasado por Mónaco, volvió y se quedó en París. Cada uno tiene su trayectoria y necesitan de los demás”.