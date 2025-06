Guillermo Barros Schelotto lo quiere en Vélez pero le dejó un mensaje a Russo: «Si me llama Boca, voy ahora»

Luego de que finalice el Torneo Apertura, los distintos equipos buscan reforzarse para el próximo semestre. Uno de ellos es Vélez, que tendrá doble competencia ya que está en los octavos de final de la Copa Libertadores. Luego de contactarse con Nicolás Otamendi, el Fortín fue en busca de otro defensor, pero lejos de aceptar, se candidateó para Boca.

Se trata de Lisandro Magallán, quien no continuará en Pumas de México luego del 30 de junio. El experimentado central está en carpeta del conjunto de Liniers, pero también está en el radar de Gimnasia.

En este contexto, el exjugador del Ajax reconoció que «me gustaría regresar a Argentina por cuestiones personales, quiero priorizar esta decisión de vida».

En diálogo con radio La Red, el defensor que se entrena actualmente por su cuenta en La Plata reveló que mantuvo una charla con el entrenador del Fortín, Guillermo Barros Schelotto, aunque sembró dudas sobre la existencia de una oferta.

«Es cierto que hablé con Guillermo, pero del club por ahora nada, no me llegó ninguna oferta de ningún club. Con él tengo un vínculo fuerte, fui compañero de él en Gimnasia, somos de la ciudad, y lo que hemos vivido en Boca juntos… Nos conocemos mutuamente», remarcó.

Lisandro Magallán se candidateó para volver a Boca

Sobre la chance de regresar al país, el defensor se mostró entusiasmado al ser consultado sobre qué pasaría si lo llaman desde Boca: «Voy al instante porque a Boca le estoy agradecido de por vida. Boca me cambió la vida futbolísticamente y por lo que fue entrar al mundo Boca».

«Más allá del último partido mío que fue la final en Madrid, tengo los mejores recuerdos y el hincha también, los que me he cruzado en su momento cuando era jugador fue con mucho cariño y también cuando me fui y desaparecí del radar del fútbol argentino. Cada vez que veo a un hincha me saluda con mucho cariño, mi familia está enamorada de La Bombonera y más hoy que estoy queriendo priorizar el fútbol argentino», describió. ¿Lo buscará Miguel Russo? se explayó.