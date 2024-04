Gustavo Costas palpitó el debut en la Sudamericana: «Racing necesita lograr algo internacional»

En la previa del estreno de Racing ante Sportivo Luqueño por la Copa Sudamericana, el entrenador de Racing, Gustavo Costas, habló sobre cómo se prepara la Academia para el campeonato internacional y remarcó que «Racing necesita lograr algo internacional de nuevo«.

En una entrevista con ESPN, el técnico opinó que «lograr algo con Racing y más la sudamericana sería algo hermoso. Hay que trabajar y se que va a ser durísimo, pero tengo una fe enorme».

Y sostuvo que este campeonato será casi una obligación para la Academia: «Racing necesita lograr algo internacional de nuevo. Hace muchos años cuando jugaba yo fue la última vez, ha pasado muchísimo. Se han logrado campeonatos, levantarse y es otro club hoy y yo pienso que tenemos que apuntar a eso«.

Además, planteó su visión sobre por qué el conjunto de Avellaneda no ha podido levantar un título internacional en los últimos años. Costas declaró que «tuvo grandes planteles» pero subrayó el alto nivel de las copas y la paridad en el fútbol sudamericano.

Racing debuta este jueves desde las 21 ante el conjunto paraguayo en el en el Estadio Defensores del Chaco. Sobre el estreno internacional, el entrenador palpitó que «estoy ansioso. Empieza una nueva copa, una nueva ilusión y sabemos que después nos viene un partido difícil el domingo (ante a Lanús) en donde nos jugamos mucho también, pero hoy estamos tratando de poner la cabeza en este primer partido de copa para poder empezar de la mejor manera».

A su vez, dio detalles sobre la decisión de no incluir a Juan Fernando Quintero en el equipo titular de esta noche. Puso el foco en el desgaste físico y sostuvo que «yo lo quiero a Juanfer que este al 100% el domingo«.

Racing y el objetivo de clasificar en la Copa de la Liga

Por otra parte, Costas habló sobre la Copa de la Liga Profesional y planteó: «Quedarse a fuera de los cuatro mejores nos dolería porque no lo merecemos. Yo pienso que hoy seis puntos más tendríamos que tener, pero no logramos. Hemos perdido y en nuestra cancha. No pudimos definir los partidos. Tenemos que tratar de encontrar el equilibrio y cuando hay que defender hacerlo».

«En estos cuatro campeonatos tenemos que ir por dos mínimo. Lograr dos campeonatos y si conseguimos la Sudamericana sería el sueño de mi vida», concluyó.