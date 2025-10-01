Horarios y árbitros para los cruces del Federal A: Cipolletti abre la fecha en Mar del Plata
Hoy se conoció la programación de la fecha del Federal A que comenzará el viernes. Cipolletti y Rincón serán visitantes mientras que Sol de Mayo jugará de local en el arranque de los playoffs por el segundo ascenso.
El Federal A comenzará esta semana con los cruces de playoffs por el segundo ascenso con la participación de Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo.
El Albinegro abrirá la fecha el viernes a las 15:30 contra Kimberley en Mar del Plata. El árbitro será el mendocino Jorge Etem que ya lo dirigió tres veces este año con un triunfo ante Olimpo en La Visera, la derrota con Argentino en Monte Maíz y el empate con Atenas en Río Cuarto.
Cipo tiene ventaja deportiva por su mejor ubicación en la Zona Campeonato donde sumó un punto más. De esta manera, definirá como local la semana siguiente en La Visera de Cemento y pasará de ronda si queda igualado en el global.
Lo mismo corre para Deportivo Rincón que visitará a Sportivo Las Parejas el domingo a las 16 con el santafesino Enzo Silvestre como juez principal.
El León viene de quedar afuera con Sportivo Belgrano en los cuartos de final por el primer ascenso. El equipo local accedió a través de la Fase Reválida en una temporada irregular.
El que no tendrá ventaja deportiva es Sol de Mayo. El Albiceleste recibirá a San Martín de Formosa el domingo a las 15 en Viedma con el arbitraje del pampeano Cristian Rubiano.
Los rionegrinos se salvaron del descenso en la última fecha de la Reválida y lograron quedar cuartos en su zona para clasificar a esta instancia. Los formoseños vienen de ser eliminados por Bolívar en los cuartos de final por el primer ascenso.
La programación completa del Federal A
Semifinales primer ascenso (ida)
Domingo 5
ARGENTINO P PASCANAS CIUDAD DE BOLIVAR BOLIVAR 05/10/2025 15:30 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO CONCORDIA CÓRDOBA * GUIDO CONCORDIA JUAREZ ESTEBAN SAN ANTONIO DE ARECO CASTAÑOLA * LAUTARO NOGOYA
AT RAFAELA RAFAELA SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 05/10/2025 17:30 DIAZ * JOSÉ MANUEL VILLA MERCEDES NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN OJEDA * FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES DESTEFANO * PATRICIO JESUS SALADILLO
Primera ronda de playoffs por el segundo ascenso (ida)
Viernes 3
KIMBERLEY MDQ MAR DEL PLATA CIPOLLETTI CIPOLLETTI 03/10/2025 15:30 ETEM * JORGE DAVID MENDOZA ARAYA * UVAB ADRIEL MENDOZA PAJON * ANTONELLA SILVIA PERGAMINO MORENO * NICOLÁS DARIO OLAVARRÍA
SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA ATENAS RC RÍO CUARTO 03/10/2025 21:00 ACOSTA * FRANCISCO MARTIN SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ * LUIS FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO CACERES * NESTOR FABIAN SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA * WILLIAMS RICARDO SANTIAGO DEL ESTERO
AT. C. SAN MARTIN MENDOZA SARMIENTO SGO SGO DEL ESTERO 03/10/2025 21:30 BILLONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA SERALE * EMANUEL JOSE CÓRDOBA GUZMAN * MARCOS DAVID PASCANAS NOGUERA* MATIAS EDGARDO SAN LUIS
Domingo 5
MITRE POSADAS POSADAS AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO 05/10/2025 15:00 BENITES * GUSTAVO FEDERICO SALTA DIAZ * LUCIANO AGUSTIN SALTA OCAMPO * DIEGO PABLO SALTA VIZGARRA CAMPOS * FACUNDO MISAEL SALTA
SOL DE MAYO VIEDMA SAN MARTIN F. FORMOSA 05/10/2025 15:00 RUBIANO * CRISTIAN SANTA ROSA SCHIEL * MALVINA LUJAN SANTA ROSA ALVAREZ * DIEGO MAXIMILIANO TRELEW GATICA * LEANDRO NEUQUEN
GERMINAL TRELEW NUEVE DE JULIO RAFAELA 05/10/2025 15:00 NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO ZONCO * FELIPE CNEL DORREGO BUSTOS * KEVIN NICOLAS CNEL DORREGO JERONIMO * ULISES NEUQUEN
GUILLERMO BROWN TRELEW VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 05/10/2025 15:30 CEBALLO * CESAR ANTONIO CÓRDOBA VIOLA * DANILO ARIEL VIEDMA LUJAN * EVELYN ROMINA DEÁN FÚNES MORENO * RODRIGO VIEDMA
EL LINQUEÑO LINCOLN GIM Y ESGRIMA CH CHIVILCOY 05/10/2025 16:00 REKERS * FERNANDO JESUS CÓRDOBA BONO * OSCAR ARIEL JUNÍN PASQUETIN * THOMAS JUNÍN SCHMOLL * SANTIAGO JUNÍN
SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ DEP RINCON NEUQUEN 05/10/2025 16:00 SILVESTRE * ENZO SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE PEZZOTTA * BRUNO ALCORTA MAPELLI * JONATAN DANIEL ROSARIO
J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS OLIMPO BAHÍA BLANCA 05/10/2025 16:15 NUÑEZ * PABLO FEDERICO SAN JUAN GONZALEZ * MARCELO GABRIEL SAN JUAN GOMEZ * SIREROL MAURO SAN JUAN FERNANDEZ * MATIAS MENDOZA
DOUGLAS HAIG PERGAMINO INDEPENDIENTE (CHI) CHIVILCOY 05/10/2025 16:30 GONZALEZ * GUILLERMO ADRIAN RESISTENCIA VALLEJOS * HERNAN JOSÉ RESISTENCIA FLEITAS * HUGO ROSARIO LOPEZ * RODRIGO EDGARDO RESISTENCIA
BOCA UNIDOS CORRIENTES JUV ANTONIANA SALTA 05/10/2025 18:00 MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE GONZALEZ * MARIANO RAMON SANTA FE RAMIREZ * PABLO ALBERTO TOTORAS ROSAS * ROBERTINO ESPERANZA
