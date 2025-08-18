Indepediente de Neuquén quedó puntero en Lifune y va por la hazaña en el clasificatorio

Hernán Azaguate metió el gol de Independiente en El Chañar. (Foto: Prensa Independiente de Neuquén)

Después de ser campeón en la Copa, Independiente de Neuquén arrancó bien en el Oficial de Lifune y quedó puntero después de la cuarta fecha.

El Rojo venció 1 a 0 a San Patricio del Chañar como visitante y trepó a la cima con 10 puntos, tres más que su rival y que Pacífico.

El que también tiene 7 y lo puede alcanzar este martes es Maronese que visita a Deportivo Rincón en el cierre de la fecha.

En el resto de los resultados, Pacífico derrotó 2 a 0 a Petrolero en Plaza Huincul, Alianza le ganó 3 a 0 a Don Bosco en Cutral Co, Centenario se impuso de local ante San Lorenzo por 3 a 1 y Patagonia venció 2 a 0 a Unión Vecinal como visitante.

En la B, los punteros son Río Grande, Los Canales y Esperanza. La fecha fue: Río Grande 2 – Bicicross 1, Confluencia 1 – Los Canales 2, Esperanza 1 – Atlético Neuquén 0, Añelo 4 – Villa Iris 2, Eucalipto Blanco 0 – Unión de Zapala 2 y Rivadavia 2 – Sapere 4.

Independiente y Patagonia se juegan el boleto al Regional

Más allá de su liderazgo en el Oficial de Lifune, el partido más importante para Independiente de Neuquén será el del próximo miércoles contra Patagonia, donde va por la hazaña en el clasificatorio al Regional Amateur.

Desde las 14 en La Chacra, el Rojo buscará una goleada por 4 a 0 o más para superar al Naranja en la tabla y así obtener la plaza que da el torneo.

Patagonia, de gran campaña, tiene 3 puntos más y solo queda la última fecha con el duelo entre sí. Su gran ventaja es que goleó 5 a 1 a Independiente en el cruce en su cancha.

Al ser desempate olímpico, Independiente debe sí o sí sacar cuatro tantos de diferencia. Si lo logra quedarían igualados en el global pero el Rojo se impondría por la diferencia de goles total.

Si no hay hazaña, Patagonia se quedará con el boleto al Regional Amateur y el Rojo deberá esperar al del año que viene donde ya está clasificado por ser campeón de la última Copa Neuquén.