Reforma electoral: la oposición busca medidas para impedir el plan del Gobierno de eliminar las PASO

El PJ buscará oponerse en el Congreso contra el plan de quitar las PASO de parte del Gobierno (Foto: archivo)

El proyecto del Gobierno para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) generó un fuerte impacto en el escenario político, especialmente dentro del Congreso, donde se anticipa un debate intenso en las próximas semanas.

La iniciativa del Gobierno para suprimir las primarias generó una rápida reacción del peronismo, que busca sumar aliados para frenarla y reorganizar el mapa político legislativo. El partido justicialista (PJ) actuó en casos similares con los planteamientos de proyectos de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y la misma no solo apunta a modificar el sistema electoral, sino que también reconfigurar los movimientos de la oposición. Esta decisión generó en particular la idea del peronismo para poder reorganizarse para intentar frenar la medida.

Al igual que ocurrió con otros proyectos recientes, el PJ empezó a tejer acuerdos con distintos bloques para reunir los votos necesarios que permitan sostener las PASO. La estrategia incluye negociaciones con sectores dialoguistas y otras fuerzas que no están alineadas con el Gobierno.

El Gobierno enviará al Congreso iniciativas vinculadas con las elecciones. Foto: NA.

Bajo este panorama el peronismo busca consolidar un nuevo esquema opositor que le permita ganar volumen político dentro del Congreso. La intención es conformar una mayoría que pueda bloquear la eliminación de las primarias, y al mismo tiempo posicionarse frente al oficialismo.

La preocupación en el PJ responde a que las PASO son consideradas una herramienta clave para ordenar las internas partidarias y definir candidaturas. Sin ese mecanismo, temen mayores tensiones internas y dificultades para construir liderazgos competitivos.

El destino de las PASO: la actualidad en la Casa Rosada y el rol clave de los representantes provinciales

Hasta el momento la Casa Rosada no cuenta aún con los votos suficientes para garantizar la aprobación del proyecto, lo que obliga al oficialismo a negociar con bloques aliados y sectores independientes. Por su parte, el Gobierno sostiene que la eliminación de las primarias responde a la necesidad de reducir costos y simplificar el sistema electoral, además de cuestionar su utilidad en los últimos años.

En paralelo, distintos espacios opositores comenzaron a analizar alternativas para coordinar una estrategia común. Este proceso podría derivar en un reagrupamiento político más amplio, con el objetivo de enfrentar las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Para el destino de las PASO, las fuerzas provinciales jugarán un rol central para la decisión de continuar o no con esta instancia democrática. Los legisladores podrán tener en consideración su juego político para el año que viene si existe la posibilidad de ser parte de una alianza electoral ganadora.

Con información de Infobae