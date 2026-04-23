¿Por qué hoy, 23 de abril, es el Día del Libro? El misterio de la fecha que une a Cervantes y Shakespeare

Hoy, 23 de abril de 2026, el ecosistema cultural global se detiene para celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. En un presente dominado por las pantallas y el consumo fragmentado, esta jornada busca revalorizar el libro como el gran motor de la industria cultural y un pilar fundamental del conocimiento humano.

Sin embargo, la elección de este día esconde una trama que mezcla mitos, errores de calendario y tradiciones populares que vale la pena conocer.

¿Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día?

La narrativa oficial vincula esta fecha con el fallecimiento, en 1616, de los dos máximos gigantes de las letras: Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Pero la precisión histórica tiene un matiz curioso:

Cervantes: En realidad murió el 22 de abril y fue enterrado el 23.

En realidad murió el 22 de abril y fue enterrado el 23. Shakespeare: Falleció bajo el calendario juliano. Si usáramos el calendario gregoriano actual, su muerte habría ocurrido recién en los primeros días de mayo.

Falleció bajo el calendario juliano. Si usáramos el calendario gregoriano actual, su muerte habría ocurrido recién en los primeros días de mayo. Inca Garcilaso de la Vega: Otro pilar de la literatura que también falleció un 23 de abril de aquel mismo año, cerrando una coincidencia simbólica única.

A esto se suma la potencia de Sant Jordi en Cataluña, donde la tradición de regalar una rosa y un libro convirtió a las calles en ferias literarias masivas, inspirando a la UNESCO para oficializar la fecha en 1995.

Más allá de la lectura: el Derecho de Autor

La UNESCO no eligió esta fecha solo por romanticismo. El objetivo central es la defensa de la propiedad intelectual. En un mundo donde la piratería digital y la circulación libre en internet amenazan el trabajo de escritores, traductores y editores, el 23 de abril funciona como un recordatorio legal: el trabajo intelectual necesita marcos que aseguren su supervivencia económica.

Desde 2001, cada año una ciudad es elegida como Capital Mundial del Libro para liderar programas educativos. Ciudades como Madrid, Bogotá y Guadalajara han usado este título para llevar bibliotecas a barrios periféricos y fomentar la lectura como una política pública. Este reconocimiento busca que el impacto de la fecha no dure solo 24 horas, sino que transforme los hábitos sociales de forma permanente.