Inglaterra – Croacia, el plato fuerte de la jornada de miércoles en el Mundial 2026

En uno de los partidos más esperados de la primera fase del Mundial 2026, Inglaterra se mide este miércoles con Croacia en Dallas por el grupo L.

Será desde las 17 horas con transmisión de TyC Sports, Telefé y DSports. El árbitro será el francés Clément Turpin. Los ingleses llegan al estreno luego de varias semanas de polémica por la lista del DT alemán, Thomas Tuchel, que decidió dejar afuera a Cole Palmer y Phil Foden.

El entrenador tuvo que hacer un cambio de último momento por la lesión de Tino Livramento. El defensor de Newcastle se desgarró y fue dado de baja. Su reemplazante es Trevoh Chalobah, zaguero del Chelsea que ya se sumó a la concentración.

Sus principales referentes son Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice. Se suman algunos jóvenes como Bukayo Saka, Nico O’Reilly y Morgan Rogers.

Del otro lado, Croacia está liderada por el inoxidable Luka Modric que, a sus 40 años, disputará su quinto mundial. Los balcánicos eliminaron a los británicos en la semifinal del Mundial de Rusia 2018 en el que luego cayeron en la final ante Francia.

En Qatar 2022, volvieron a estar entre los cuatro mejores al quedar terceros. Perdieron la semi con Argentina y le ganaron el tercer puesto a Marruecos.

Por ese mismo grupo, Ghana y Panamá se enfrentarán a las 20 en Toronto. Va por TyC Sports y DSports. El árbitro será el sueco Glenn Nyberg.

Los africanos tuvieron su mejor Mundial en Sudáfrica 2010 donde llegaron a cuartos y perdieron con Uruguay por penales. En 2014 y 2022, sus últimas participaciones, se despidieron en primera ronda.

Panamá jugó su primer Mundial en Rusia 2018 donde quedó afuera sin sumar puntos.

Posibles formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham o Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Andrej Kramarić, Petar Sučić y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Estadio: Dallas Stadium

Hora: 17

TV: TyC Sports, Telefé y DSports.

Los otros partidos del miércoles

En la última jornada de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, este miércoles también será el turno de Portugal que debutará contra Congo por el grupo K a las 14 horas en Houston.

Será transmitido por DSports con el arbitraje del qatarí Abdulrahman Al-Jassim. En su sexto Mundial, Cristiano Ronaldo será titular en el ataque junto a Rafael Leao. Los lusos tienen un mediocampo de buen pie con Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva y Bruno Fernandes.

A las 23, cerrarán el grupo Colombia y Uzbekistán en el Estadio Azteca de México, con transmisión de TyC Sports. El juez será el inglés Anthony Taylor. Los sudamericanos vuelve tras su ausencia en Qatar 2022 mientras que Uzbekistán, con Fabio Cannavaro de DT, hará su debut absoluto.