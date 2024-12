Juanfer Quintero anunció que no seguirá en Racing y confesó que habló con Gallardo

Juanfer Quintero no continuará en Racing y su destino sería Colombia.

Esta semana, Juan Fernando Quintero rompió el silencio sobre su futuro profesional y adelantó que no continuará en Racing. El volante colombiano tiene contrato por un año más con la Academia, pero negociará su salida. Además, confesó que tuvo conversaciones con Marcelo Gallardo.

“Desde hace un tiempo venimos pensando en la decisión”, dijo Quintero durante una entrevista con radio La Red. En ese sentido, explicó que “después de todo lo que pasó, como terminamos (campeón de la Copa Sudamericana), es un poco raro. En el mejor momento que teníamos en el club. Pero por temas personales, que todo el mundo lo sabe, tomamos una decisión de quedarnos en Colombia”.

Hace algunos meses, Quintero tuvo que viajar a Colombia en reiteradas ocasiones para acompañar a su esposa en una situación delicada y este contexto lo llevó a decidir quedarse definitivamente en su país.

«No está para para estar ahí un día, volver a Colombia, a Argentina… Es una realidad. Nos bancamos este año, pero lo que se viene no le sirve ni a mí ni a nadie. Lo más importantes es la familia”, planteó.

Además, Quintero confirmó que dialogó sobre su decisión con Sebastián Saja, director deportivo de Racing, y también confesó que tuvo charlas con Marcelo Gallardo, entrenador de River.

Las charlas de Juanfer Quintero con Marcelo Gallardo

“Me entendió”, aseguró Juanfer sobre la reacción del Muñeco, y aseguró que hubo charlas para volver a River. “Somos humamos, es lo más importante. Di mi punto de vista, me preferencia era quedarme en Colombia, cerca de la familia. Veremos qué pasa”, señaló.

Más allá de que Juanfer tomó la decisión de continuar su carrera en Colombia, ahora deberá resolver su salida de la Academia.

“En tema de negociaciones, soy el menos indicado para hablar”, comentó el colombiano que deberá sentarse con Diego Milito y Saja para arreglar su finalización del contrato.

“No es un secreto que uno busca lo mejor para su futuro, para todos, pero hay una realidad que es Racing, al que le debo respeto, mi realidad, mi presente. Por eso también estoy pensando, de querer, uno quiere muchas cosas, pero es un negocio para el club y se va a tomar la mejor decisión para todos”, opinó Quintero.

El principal candidato para quedarse con el colombiano es América de Cali. En ese sentido, Juanfer agradeció a “todos los equipos interesados, no solo en Colombia, pero todos saben cuál es mi prioridad. Pertenezco a Racing todavía, veremos qué pasa. No tuve la posibilidad de hablar con Milito, fue futbolista, seguramente me entienda”.