Juega en Europa y confesó que Gago lo buscó para Boca: «Tuve una conversación, pero le dije que no»

Luego de la salida de Fernando Gago de Boca, un jugador argentino, que está en Europa, reveló que tuvo contactos con el entrenador para vestir la camiseta del Xeneize. Sin embargo, reveló los motivos por los que rechazó la oferta.

Se trata de Marcos Senesi, defensor surgido de San Lorenzo que ahora milita en la Premier League. El zaguero recordó que estuvo cerca de llegar al Xeneize en el último mercado de pases.

“Tuve una conversación corta con Fabricio Coloccini porque jugué con él. Me transmitió que ellos estaban interesados en ver si me gustaría volver al fútbol argentino y si me gustaría ir a Boca«, confesó en Bolavip.

Sin embargo, el jugador fue contundente con su respuesta: «Le dije que es tentador pero no es el momento para volver al fútbol argentino. Tengo muchas cosas que hacer y siento que tengo más años acá en Europa y no es el momento”.

Marcos Senesi, lejos de Boca y cerca de San Lorenzo

En ese sentido, dio detalles acerca de sus deseos de volver al fútbol argentino: “Hoy siento que me gustaría volver al fútbol argentino y obviamente San Lorenzo tendría la prioridad en esa toma de decisión mía pero no puedo decirte que solo vestiría esa camiseta porque sería mentirme a mí y mentirle al hincha».

«Además hay que ver si en ese momento el club tiene ganas de que yo vuelva al club y un montón de cosas que se tienen que dar para que yo diga voy a San Lorenzo o voy a este otro club”, cerró Senesi.