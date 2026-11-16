De los últimos cinco goles de Cipolletti en la temporada, Brandon Obregón participó en cuatro. Aunque no siempre es constante en su juego, el zurdo tuvo una incidencia clave entre asistencias y festejos propios.

Habilitó a Cristian González en la semi de ida con Alvarado y a Yago Piro en el tiro libre contra Juventud Antoniana en Salta. Ayer, abrió el marcador y dio otro «pase gol» en el 3-0 de Andrés Almirón.

«Las asistencias las tomo como un gol. El DT me pide que juegue con la pelota en los pies, que asista a mis compañeros y me haga cargo de las pelotas paradas. También que ayude con la marca”, expresó en diálogo con Río Negro.

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Sobre su gol, que fue el 1 a 0 en el primer tiempo, repasó: «Me tocó recibir entre dos, pude recibir orientado para adelante. Me taparon el pase y decidí patear al arco«.

«Acá en La Visera siempre somos fuertes. Hasta el gol no se vio un juego muy fluido pero después lo pudimos dominar bien«, resumió sobre el triunfo.

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El otro volante interior fue Enzo Vallejos en su segundo partido como titular del año tras el de Alvarado en Mar del Plata. El exDeportivo Roca se integró bien en el juego, aportó en ofensiva y asistió a Federico Acevedo en el 2-0.

«Fue mi segunda titularidad, es necesario agarrar confianza con buenos pases y asistencias. Lo pude ayudar a Fede (Acevedo) que además de ser el 9 del equipo es mi amigo», señaló.

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«El DT me dijo que esté tranquilo, me pasa que a veces soy ansioso y no juego sencillo. Me pidió que tenga calma y lo pude lograr», añadió.

«Fuimos justos ganadores, fuimos efectivos, llegamos y convertimos. El primer tiempo nos costó más, no estuvimos tan finos en el medio. En el segundo salimos más afianzados y se notó la diferencia», analizó.

«Costó sacarse de encima la espina de la final, fue doloroso, pero esta llave sirvió para dejar de lado el golpe anímico, es un envión para lo que viene«, concluyó Vallejos.