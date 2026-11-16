Un tenso operativo policial desplegado el pasado domingo 15 de noviembre culminó con un hombre demorado y el secuestro de un automóvil en Centenario, luego de que los ocupantes del rodado protagonizaran un presunto episodio de abuso de armas, huyeran de un control y chocaran contra un patrullero durante una persecución por distintas calles de la ciudad.

La secuencia se inició cerca de las 8:50, cuando efectivos de la Comisaría 52° acudieron a una vivienda situada en la intersección de las calles Cuba e Illia tras recibir un alerta por detonaciones. Al entrevistar a los residentes del inmueble, estos indicaron que habían escuchado disparos instantes después de mantener un incidente con las personas que circulaban a bordo de un Volkswagen Gol Trend de color blanco.

El arma secuestrada tras el hecho.

Al inspeccionar el exterior del domicilio, los uniformados hallaron cinco vainas servidas sobre la vía pública, motivo por el cual resguardaron la escena y dieron intervención a las áreas periciales correspondientes para el levantamiento de rastros.

Persecución, choque y aprehensión

Horas más tarde, alrededor de las 11:30, una patrulla que realizaba recorridas preventivas divisó un automóvil que coincidía con las características del rodado involucrado. Cuando los policías intentaron interceptarlo para identificar a sus ocupantes, el conductor realizó una maniobra evasiva y aceleró para darse a la fuga, mientras uno de los acompañantes exhibía un objeto con apariencia de arma de fuego.

A partir de ese momento se desató una persecución por diversas arterias de la localidad. En medio del trayecto, dos de los ocupantes descendieron del vehículo en movimiento y escaparon corriendo, mientras que el conductor continuó huyendo a alta velocidad y de manera temeraria hasta que terminó impactando contra un móvil policial que buscaba cerrarle el paso.

El patrullero chocado en Centenario.

Pese al choque, el sospechoso intentó continuar la huida, pero fue finalmente reducido por los efectivos luego de que uno de los uniformados efectuara un disparo disuasivo con su escopeta reglamentaria. Durante el forcejeo, el individuo arrojó un objeto contundente contra otro policía, impactando en el protector de su casco y provocando daños materiales, aunque sin causarle heridas.

Tras concretar la demora del conductor, los agentes observaron a simple vista en el interior del Gol Trend un elemento compatible con un arma de fuego. Tanto el aprehendido como el vehículo y los elementos hallados quedaron a disposición de la Justicia, que lleva adelante las diligencias de rigor para esclarecer el hecho y dar con los dos prófugos.