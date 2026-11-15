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Sarmiento de La Banda eliminó a Alvarado y será el rival de Cipolletti en semifinales

Sarmiento de La Banda empató 0 a 0 con Alvarado en el Minella y pasó a semifinales después de ganar 1 a 0 la ida. Cipolletti lo visitará el domingo que viene en Santiago del Estero.

Redacción

Por Redacción

Sarmiento de La Banda será el rival de Cipolletti en las semifinales.

Sarmiento de La Banda será el rival de Cipolletti en las semifinales.

Después de su clasificación a semifinales de la reválida del Federal A, Cipolletti ya tiene rival. Se trata de Sarmiento de La Banda que dejó afuera a Alvarado.

Los santiagueños sostuvieron el empate 0 a 0 en el José María Minella de Mar del Plata luego de ganar 1 a 0 la ida en su cancha.

La ida será en La Banda el próximo domingo y la serie se definirá una semana más tarde (29/11) en La Visera de Cemento con ventaja deportiva para Cipo.


Temas

Cipolletti

Club Cipolletti

Federal A

Sarmiento

Después de su clasificación a semifinales de la reválida del Federal A, Cipolletti ya tiene rival. Se trata de Sarmiento de La Banda que dejó afuera a Alvarado.

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