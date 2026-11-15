Sarmiento de La Banda eliminó a Alvarado y será el rival de Cipolletti en semifinales
Sarmiento de La Banda empató 0 a 0 con Alvarado en el Minella y pasó a semifinales después de ganar 1 a 0 la ida. Cipolletti lo visitará el domingo que viene en Santiago del Estero.
Después de su clasificación a semifinales de la reválida del Federal A, Cipolletti ya tiene rival. Se trata de Sarmiento de La Banda que dejó afuera a Alvarado.
Los santiagueños sostuvieron el empate 0 a 0 en el José María Minella de Mar del Plata luego de ganar 1 a 0 la ida en su cancha.
La ida será en La Banda el próximo domingo y la serie se definirá una semana más tarde (29/11) en La Visera de Cemento con ventaja deportiva para Cipo.
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