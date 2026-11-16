Exactamente un mes después de retirarse del campo en camilla y tener pasar por el quirófano, Emiliano Martínez volverá a calzarse los guantes y pisar una cancha de fútbol oficial. Ello ocurrirá mañana, desde las 20, y nada menos que con la camiseta albiceleste.

Lionel Scaloni confirmó esta tarde en conferencia que el Dibu será titular ante Costa Rica, en el segundo y último encuentro amistoso de la Selección Argentina en esta ventana FIFA. Sin dudas, la gran novedad que presentará la alineación nacional en el “Mario Alberto Kempes” de Córdoba.

El marplatense atajará con una protección facial especialmente diseñada para cuidar su mandíbula, luego de la grave lesión que sufrió el pasado 17 de octubre en la Premier League, atajando en el duelo entre Chelsea y Everton.

Aquel día, Martínez padeció una fractura de maxilar producto de un terrible que motivó una inmediata intervención quirúrgica, en la que le colocaron placas y tornillos para estabilizar la zona afectada.

La recuperación fue óptima y eso le permite al Dibu poder ser de la partida mañana. Aunque, para acompañar su regreso progresivo a la actividad, el campeón del mundo contará con un protector confeccionado a medida con fibra de carbono; un diseño preparado para amortiguar impactos sin imitar los movimientos de la cabeza.

El dispositivo también incorpora almohadillas internas que disminuyen la presión sobre el rostro. Durante las prácticas con la Albiceleste, el arquero lo utilizó junto con una faja de sujeción mandibular y un gorro negro, elementos que ayudan a mantenerlo correctamente ubicado.

“Emiliano va a atajar, va a estar. Estaba para el partido anterior, pero era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli). Era prudente esperar unos días más”, aseguró Lionel Scaloni hoy en conferencia.