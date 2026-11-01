Juventud Antoniana será el rival de Cipolletti en los cuartos de final de la reválida del Federal A

Cipolletti ya tiene rival para los cuartos de final de la reválida del Federal A donde irá en búsqueda del segundo ascenso tras perder la final por el primero.

En esta nueva instancia, el Albinegro se medirá con Juventud Antoniana de Salta que dejó en el camino a Sol de América de Formosa en los octavos.

Como llegó hasta la final en el camino al primer ascenso, Cipo es el equipo mejor posicionado en el cuadro de cuartos de la reválida. Los salteños, que quedaron últimos en la zona campeonato, son los peores ubicados y por eso se cruzan con el club rionegrino.

La serie comenzará en Salta y la ida podría jugarse el próximo viernes 6/11. La llave se definirá en La Visera de Cemento y Cipolletti tendrá ventaja deportiva.

Antoniana ganó 3 a 0 como local ante Sol de América en la ida y perdió 2 a 0 en la vuelta. En la fase anterior, dejó afuera a Huracán Las Heras.

Cipo ya lo enfrentó en el cierre de la zona campeonato y se impuso 2 a 0 en Salta con goles de Andrés Almirón y Nicolás Peralta. Con ese triunfo, clasificó a cuartos de final.

El rival del Albinegro estuvo cerca de ser otro ya que Sportivo Las Parejas acarició la clasificación contra Alvarado. Se puso 2 a 0 en Mar del Plata pero el local descontó y con la igualdad en el global (había ganado 1-0 la ida) avanzó por ventaja deportiva.

Si los santafesinos mantenían el 2-0 pasaban de ronda y les tocaba Cipo. Como el golpe no se concretó, el rival será Antoniana.