Regional Amateur: se definen los octavos de final de la región patagónica

El Torneo Regional Amateur entra en una instancia decisiva y este domingo se disputarán los partidos de vuelta de los octavos de final, en una programación inhabitual debido al Superclásico.

El primero en salir a la cancha será Alianza, que recibirá a Cruz del Sur de Bariloche desde las 12 en el Coloso de Cutral Co. En el encuentro de ida, disputado en la ciudad lacustre, igualaron 0-0, por lo que la serie está abierta y el Gallo tendrá la oportunidad de definirla ante su gente.

Una hora más tarde, desde las 13, San Patricio recibirá a Atlético Regina en El Chañar. El Santo tendrá una tarea difícil, ya que deberá revertir el 3-0 que sufrió en la ida. En aquel partido, el Albo se impuso con un doblete de Tobías Rivas y un tanto de Facundo Gutiérrez.

Además, el encuentro estuvo marcado por las expulsiones de Isaac Chaván, Luis Cabezas y Bernardo Delisso, por el lado de San Patricio, y de Lautaro Yocco, en Atlético Regina. Los cuatro futbolistas deberán cumplir una fecha de suspensión y no podrán estar en la revancha.

Por último, desde las 18, Deportivo Roca será local ante Jorge Newbery de Carmen de Patagones en el estadio Luis Maiolino. En la ida igualaron 0-0 y el Naranja buscará aprovechar la localía para conseguir el pase a cuartos de final. En aquel encuentro, el arquero Santiago Zárate le contuvo un penal a Luciano «Titi» Pereyra.

El equipo dirigido por Martín Medina tendrá dos bajas por suspensión: el defensor Luciano Roberti y el mediocampista Enzo Núñez, ambos expulsados por el árbitro Lucas de Dios en el primer cruce.

Estudiantes Unidos eliminó a Maronese y avanzó a cuartos

Uno de los equipos que ya consiguió la clasificación es Estudiantes Unidos de Bariloche, que eliminó a Maronese. Después del empate sin goles en Neuquén, el Pincha se impuso por 1-0 en el estadio Municipal José Antonio Jalil, con un tanto de Franco Montero en la primera mitad.

En el complemento, Maronese salió decidido a buscar la igualdad y presionó alto en campo rival, pero no pudo convertir. De esta manera, el conjunto barilochense avanzó a los cuartos de final y espera por el ganador de la serie entre Alianza y Cruz del Sur.

Del otro lado de la llave, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia también selló su clasificación. Como local, goleó 4-1 a JJ Moreno de Puerto Madryn y revirtió la serie, luego de haber perdido 2-1 en el partido de ida.

Camioneros de Río Grande también avanzó a los cuartos de final, luego de imponerse por penales ante Bancruz de Río Gallegos. El encuentro de vuelta terminó 0-0, mientras que en la ida habían igualado 1-1. En la próxima instancia, se medirá con el ganador del cruce entre Boxing Club y Escorpión, ambos de Río Gallegos, que jugarán este domingo.