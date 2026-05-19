La AFA designó a Yael Falcón Pérez para la final entre River y Belgrano en Córdoba

La AFA confirmó la designación de los árbitros para la final del domingo entre River y Belgrano en el Mario Alberto Kempes por el Apertura de la Liga Profesional.

El juez principal en Córdoba será Yael Falcón Pérez. En el VAR, estará Leandro Rey Hilfer, que era otro de los candidatos. Los asistentes serán Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso, el cuarto Luis Lobo Medina y la asistente VAR Salomé Di Iorio.

El árbitro principal no dirigió ningún partido en las instancias de cuartos y semifinales. Es uno de los tres seleccionados para ir al Mundial junto a Darío Herrera y Facundo Tello.

Nicolás Ramírez no estuvo en carrera porque viene de dirigir la semifinal entre el Millonario y Rosario Central. Quedó descartado al igual que Nazareno Arasa que estuvo en el triunfo del Pirata ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Tello era otra posibilidad pero le jugó en contra que arrastraba una lesión que lo marginó en las últimas semanas. Otro de los mundialistas es Herrera pero quedó en el ojo de la tormenta por el duelo entre Central y Racing en cuartos.

Falcón Pérez dirigió a River en 22 ocasiones, con 9 victorias, 5 empates y 8 derrotas. En el Millonario no gustó su arbitraje contra Central el año pasado cuando expulsó a Juan Carlos Portillo. A su vez, lo benefició contra Platense en el partido que quedó afuera por penales del primer semestre.