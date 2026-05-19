Murió una mujer tras caer 600 metros mientras ascendía un volcán en Chile, cerca de Neuquén

Una mujer de 42 años murió durante una excursión de montaña en el volcán Llaima de Chile, en la región de La Araucanía, luego de caer unos 600 metros mientras realizaba el ascenso. El operativo de rescate del cuerpo se concretó este lunes, tras varias horas de suspensión por las condiciones meteorológicas.

Según informó Bio Bio Chile, el hecho ocurrió al interior del parque nacional Conguillio. En el operativo participaron efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Bomberos de Cherquenco y personal de Conaf.

El fuerte temporal complicó el rescate en el volcán Llaima

Las tareas para recuperar el cuerpo se concretaron finalmente durante la madrugada del lunes. Desde la ONG Corporación Rescate Araucanía detallaron que el ascenso empezó cerca de las 6.30 y que el descenso se realizó varias horas después.

Equipos de rescate trabajaron desde la madrugada del lunes en el volcán Llaima, ubicado a unos 120 kilómetros del paso Pino Hachado.

“Aproximadamente a las 6.30 de la mañana comenzamos el ascenso para llegar a las 8.00 horas”, explicó Cristóbal Bravo Valenzuela, integrante de la organización que colaboró en el operativo.

El dato que detectó Conaf tras la tragedia en Chile

Desde Conaf informaron que el grupo de excursionistas no realizó el registro previo obligatorio antes de iniciar el ascenso al volcán Llaima. El organismo insistió en que ese procedimiento permite activar medidas preventivas y agilizar eventuales rescates.

Las autoridades chilenas reiteraron el pedido para que quienes ingresen a zonas de montaña se registren en las casetas habilitadas o en dependencias de Carabineros cuando las oficinas permanezcan cerradas.

El director regional de Conaf, Héctor Tillería, además advirtió que durante toda la semana habrá temperaturas bajo cero en sectores de alta montaña. También remarcó la importancia de contar con equipamiento adecuado para este tipo de actividades en zonas volcánicas.

“Toda esta semana vamos a tener condiciones meteorológicas bastante adversas”, señaló el funcionario. También indicó que las bajas temperaturas vuelven “bastante exigentes” las condiciones sobre el nivel del mar.