Natalia Oreiro mostró los objetos más llamativos de su casa: vajilla vintage, cristales y deco con estilo místico

La actriz y cantante Natalia Oreiro volvió a mostrar parte de la intimidad de su hogar y dejó ver algunos de los rincones más especiales de la casa que comparte con Ricardo Mollo y su hijo, Merlín Atahualpa. Según mostró la revista Revista Caras, la propiedad combina piezas vintage, objetos artesanales, naturaleza y detalles espirituales que reflejan el estilo personal de la artista.

Lejos del lujo ostentoso, la vivienda se convirtió en un verdadero refugio cálido y sofisticado, donde predominan la madera, los objetos antiguos, las plantas y distintos elementos con valor emocional.

La colección de vajilla vintage que enamoró a todos

Uno de los espacios que más llamó la atención fue el enorme vajillero de madera clara que Natalia Oreiro utiliza para exhibir una cuidada colección de platos y fuentes de porcelana vintage.

Según detalló Caras, muchas de las piezas tienen ilustraciones botánicas, flores silvestres y hojas en tonos rojizos, generando una estética romántica y nostálgica.

Entre los objetos más destacados aparece un delicado plato rosa pálido con dibujos botánicos en azul profundo, pieza que refuerza el estilo artesanal y elegante que domina gran parte de la decoración de la casa.

El ambiente se completa con sillas de caña y estructuras cromadas minimalistas que mezclan lo clásico con lo contemporáneo.

El jardín de Natalia Oreiro y una escultura con aire místico

El exterior de la propiedad también refleja la fuerte conexión de la actriz con la naturaleza.

En medio del jardín rodeado de árboles y vegetación se destaca una gran escultura de madera tallada a mano con forma de felino, inspirada en el tradicional Maneki-neko, conocido popularmente como el “gato de la fortuna”.

La figura descansa sobre un enorme tronco natural y aporta una impronta rústica y espiritual al paisaje del hogar.

Además, Oreiro cultiva distintas variedades de dalias en colores intensos como amarillo, naranja y fucsia, flores que se convirtieron en uno de los grandes protagonistas del jardín.

Cristales, amatistas y detalles espirituales

Otro de los rincones más llamativos de la casa está relacionado con la espiritualidad y los minerales.

Según mostró Caras, Natalia Oreiro tiene una importante colección de cristales y piedras naturales dentro de su hogar.

Entre las piezas más impactantes aparece una gran geoda de amatista en tonos violetas apoyada sobre una superficie de bronce con detalles inspirados en ramas y hojas.

También se observan cristales pulidos en forma de corazón y distintos objetos asociados al bienestar energético y la armonía.

Una casa con impronta cálida y personal

La casa de Natalia Oreiro parece alejarse de las tendencias minimalistas más frías y apuesta por ambientes cargados de historia, texturas naturales y objetos con significado personal.

Madera, porcelanas antiguas, flores, esculturas artesanales y minerales conviven en una estética que mezcla nostalgia, naturaleza y sofisticación, consolidando al hogar de la actriz como un verdadero refugio personal.