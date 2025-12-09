La AFA postergó el sorteo de la Liga Profesional 2026 y se hará junto al de la Copa Argentina

Este miércoles será el sorteo de la Liga Profesional y la Copa Argentina 2026.

En medio de los múltiples allanamientos por la causa de Sur Finanzas, la AFA decidió postergar el sorteo de las zonas de la Liga Profesional 2026.

El sorteo iba a ser hoy y finalmente se realizará este miércoles junto al de los cruces de 32avos de la Copa Argentina. El evento no tendrá transmisión y se publicarán las dos zonas de 15 equipos conformadas con sus respectivos fixtures.

Los torneos tendrán el mismo formato que los de 2025 con ocho clasificados a octavos de final por grupo y series de eliminación directa a único partido.

El viernes 23 de enero sería la fecha estipulada para el arranque del Apertura. El Clausura comenzaría el 24 de julio después del Mundial.

Deportivo Rincón, expectante al sorteo de la Copa Argentina

Este miércoles también será el sorteo del cuadro de 32avos de la Copa Argentina. El que espera con ansías su rival es Deportivo Rincón que logró clasificar en el Federal A.

El León es el primer equipo neuquino que jugará por segunda vez la competencia. La primera fue en 2018 cuando enfrentó a Newell’s con derrota 2 a 0 en Santa Fe.