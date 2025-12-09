Megaoperativo en el fútbol: allanan la AFA, Racing, Independiente y San Lorenzo por la «ruta del dinero» de Sur Finanzas 

El fútbol argentino amaneció este martes sacudido por la Justicia Federal. En un despliegue sin precedentes recientes, el juez Luis Armella ordenó entre 25 y 30 allanamientos simultáneos que tuvieron como epicentro la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lidera Chiqui Tapia, en la calle Viamonte 1366, y las oficinas de varios de los clubes más importantes del país.

El objetivo de la Policía Federal fue secuestrar documentación contable para reconstruir los movimientos de Sur Finanzas, la empresa que conduce Ariel Vallejo, que pasó de ser una financiera desconocida a convertirse en un sponsor omnipresente en las camisetas y estadios de la Liga Profesional.

La lista de los allanados

La Justicia busca contratos de patrocinio y registros de préstamos que podrían haber sido utilizados para lavar dinero. El operativo alcanzó a:

AFA: Sede central y anexos.

Sede central y anexos. Racing Club

Independiente

San Lorenzo

Excursionistas

Banfield: (Investigado por ser el origen de la causa).

El origen: un préstamo «fantasma» de 2 millones de euros

La causa, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, no nació por los sponsors actuales, sino por una maniobra previa en el Club Atlético Banfield. Se investiga el ingreso de fondos de un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., una operación que nunca fue devuelta y que encendió las alertas de lavado.

Según la fiscalía, existe un «nexo directo» entre la actividad de las autoridades de Banfield y la utilización de Sur Finanzas para «colocar ganancias ilícitas» en el sistema legal, valiéndose de fideicomisos y la estructura del fútbol.

Quién es Sur Finanzas y la disputa judicial

La empresa de Ariel Vallejo (quien se presentó voluntariamente la semana pasada para entregar su celular) creció exponencialmente en visibilidad, auspiciando a gran parte de los equipos de primera. Ahora, la Justicia intenta determinar si ese crecimiento fue apalancado con fondos negros.

El caso atraviesa además una guerra de competencia judicial. Mientras Armella avanza con estos allanamientos desde Quilmes (subrogando Lomas 2), existe otra causa paralela en el juzgado de Federico Villena iniciada por ARCA (ex AFIP). La Cámara Federal de La Plata deberá definir quién se queda con el expediente más caliente del fútbol argentino.

