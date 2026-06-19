La autocrítica de Alfaro antes del partido con Turquía: «Si tienen que criticar, péguenme a mí»

Paraguay tuvo un debut muy flojo en el Mundial 2026 contra Estados Unidos y después de esta medianoche (a las 0:00 del sábado) buscará la recuperación contra Turquía, en el grupo D.

Las críticas hacia la Albirroja no tardaron en llegar y el entrenador argentino, Gustavo Alfaro, se hizo cargo de la mala presentación. El DT absorvió la presión y eximió a los jugadores.

«Apoyen a los jugadores. Si tienen que criticar a alguien, critique acá, yo tengo cuero grueso, muchachos. Tírenme dardos a mí, tírenme tiros a mí, a los jugadores defiéndanlos«, pidió el técnico en conferencia de prensa.

«Termina el Mundial y yo me voy pero los jugadores van a seguir estando, y ellos son los que van a seguir representando al país, entonces defiendan a los jugadores», continuó.

“APOYEN A LOS JUGADORES, SI TIENE QUE CRITICAR A ALGUIEN, CRITIQUEN ACÁ, YO TENGO CUERO GRUESO” Gustavo Alfaro y un mensaje para defender a sus jugadores tras el debut.



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Una de las críticas más fuertes fue la de José Luis Chilavert que apuntó contra la actitud de los futbolistas y la falta de reacción del DT. «Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial», disparó el ex arquero.

«Siempre les digo: el rival más difícil de vencer es el que tiene la misma camiseta que vestimos nosotros«, aseguró Alfaro.

«Hoy estamos hablando de resultados. Listo, péguenme a mí, muchachos, péguenme a mí. Yo soy responsable de todo», concluyó el técnico nacido en Rafaela.