Murió Pablo Palacio, actor de “División Palermo” y “Homo Argentum”

La Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció este miércoles la muerte de Pablo Palacio, actor reconocido por sus participaciones en producciones como División Palermo, Homo Argentum y Cromañón. Tenía 61 años.

Nacido el 25 de agosto de 1965, Palacio construyó una extensa y versátil trayectoria que incluyó trabajos en teatro, cine, televisión, plataformas digitales y publicidad.

A lo largo de su carrera formó parte de numerosas obras teatrales, entre ellas Remanente Sur, El viaje de Discepolito, Guarda abajo, La palabra del Señor, Maquillaje, El encargo y No tenés códigos, además de otras propuestas de la escena nacional.

Una extensa trayectoria en televisión y plataformas

En la pantalla chica y en las plataformas de streaming, Pablo Palacio participó en distintas ficciones argentinas y se convirtió en un rostro reconocido por el público.

Pablo Palacio en División Palermo.

Entre sus trabajos se encuentran División Palermo, Cromañón, Nada, Monzón, Atrapa a un ladrón, Edha, El lobista, Privier, Jardín de bronce, Cartoneros, Señores Papis y Las Estrellas.

Su presencia en producciones de diferentes géneros y estilos le permitió desarrollar una carrera sostenida dentro de la ficción argentina.

Sus trabajos en el cine

Palacio también tuvo una amplia participación en la pantalla grande. Integró los elencos de películas como Homo Argentum, El clan, El ciudadano ilustre, El Potro, lo mejor del amor, El sonido de los tulipanes, Al acecho, El cadáver insepulto, Elena sabe, Goyo, Póngale la firma y Un paraíso para los malditos.

Además, participó en los cortometrajes Y líbranos del mal, El pozo y El sueño de Horacio.

Fuera de la actuación en escenarios y producciones audiovisuales, también formó parte de campañas publicitarias para distintas marcas.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y colegas lo despidieron con mensajes de afecto y destacaron su compromiso y profesionalismo durante una carrera que dejó una huella en el ámbito artístico argentino.

El recuerdo de Julio Marticorena

La muerte de Palacio volvió a poner en recuerdo a Julio Marticorena, otro actor que integró el elenco de División Palermo y que falleció en mayo del año pasado, a los 84 años.

En ese momento, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó sus condolencias y destacó la extensa trayectoria que Marticorena desarrolló en teatro, cine y televisión.

Santiago Korovsky, creador y protagonista de la serie de Netflix, también lo despidió con un mensaje en redes sociales: “Genio. Te vamos a extrañar”, escribió junto a una fotografía del actor y un corazón celeste.