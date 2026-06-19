Paraguay busca su primera victoria en el Mundial frente a Turquía: formaciones, hora y TV

Arda Guler y Julio Enciso, dos de las figuras que estarán en San Francisco.

En San Francisco, Paraguay buscará su primer triunfo ante Turquía por la segunda fecha del grupo D. El equipo de Gustavo Alfaro quiere recuperarse del golpazo en el debut, tras la goleada sufrida por 4-1 ante Estados Unidos.

Por otro lado, los europeos también comenzaron su camino con una derrota inesperada frente a Australia (2-0). Ambos llegan con la necesidad imperiosa de ganar y sumar de a tres para acomodarse en su clasificación a 16avos de final.

Además, si se dan una serie de resultados, uno de los dos podría quedar eliminado esta noche. Si hay un ganador en San Francisco y un empate entre Estados Unidos y Australia, el seleccionado perdedor se quedará afuera a falta de una fecha.

Para este duelo, Alfaro realizará varias modificaciones para tratar de cambiar la cara de un equipo que defraudó en el arranque. En el lateral derecho aparece el primer interrogante, ya que no está asegurada la titularidad de Junior Alonso o el ingreso de Alexandro Maidana.

Paraguay quiere recuperarse del golpazo sufrido en la 1° fecha.

Quienes tienen más chances de estar en el once inicial son Matías Galarza e Isidro Pitta, que estarían desde el arranque en lugar de Damián Bobadilla y Antonio Sanabria, respectivamente.

Por el lado de Turquía, el técnico italiano Montella planea mantener la base que perdió ante Australia. A pesar de caer ante el conjunto oceánico, el seleccionado europeo mostró un regular nivel y las dos veces que le convirtieron fue de contra, un aspecto que debe mejorar. El único antecedente entre ambos fue en 1995, en un empate sin goles en un amistoso.

Formaciones, hora y TV

Turquía: Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso o Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Diego Gómez; Julio Enciso, Matías Galarza, Miguel Almirón; Isidro Pitta. DT: Gustavo Alfaro.

Hora: 00:00 (sábado 20 de junio).

TV: TyC Sports y DSports.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

Estadio: San Francisco Bay Area.