Gallardo canceló la conferencia de prensa: después de la renovación, ¿cómo sigue su ciclo?

Gallardo otra vez en el centro de las críticas. (Foto: AFP)

En la misma semana donde se anunció su renovación de contrato por un año más, Marcelo Gallardo volvió a quedar en el centro de las críticas tras la derrota de River ante Boca en el Superclásico en la Bombonera.

El entrenador eligió un esquema con cinco defensores con el sorpresivo ingreso de Paulo Díaz, de muy flojo partido. El técnico buscó la reacción con los cambios pero el equipo fue superado con claridad.

River perdió 5 de los últimos 6 partidos y su nivel en este encuentro fue muy parecido al que venía mostrando. El efecto renovación, como posible inyección anímica, no funcionó.

El presidente Stefano Di Carlo, recientemente asumido, tomó como primera medida anunciar la renovación de Gallardo por un año más.

En este contexto, donde es difícil que pueda jugar la próxima Copa Libertadores, el entrenador deberá hacer una profunda autocrítica para dar vuelta esta situación, en su peor momento como DT de River.

Galllardo suspendió la conferencia de prensa en la Bombonera

Al igual que la semana pasada después de perder con Gimnasia en el Monumental, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y decidió no hablar tras la derrota con Boca en la Bombonera.

Para muchos hinchas su ciclo ya está terminado. Más allá de la renovación por un año, la pregunta es cuánto podrá resistir si el equipo no levanta.