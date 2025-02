La contundente advertencia de un DT en el Torneo Apertura: «Si somos un desastre, me voy»

El Torneo Apertura de la Liga Profesional ya tuvo distintos entrenadores que han dejado el cargo en las primeras fechas. Pero en la previa de la octava fecha, otro DT advirtió que podría renunciar si suma otra derrota.

Se trata de Cristian González, entrenador de Unión de Santa Fe, quien todavía no pudo sumar un triunfo en la actual temporada y sorprendió en la previa del cruce ante Gimnasia.

«No me pongo plazos para nada, si veo que mis jugadores no me responden me voy, está complicada la situación, es un proceso de formación y hay que acomodarnos, nos pasan estas situaciones, el día que yo vea que mi equipo juega horrible seré el primero en irme«, planteó el ‘Kily’.

Cristian González podría renunciar en Unión.

Antes que de comience el año, nadie esperaba que Unión tenga este arranque irregular. La dirigencia protagonizó un mercado de pases en el trajo los refuerzos que solicitó el entrenador para fortalecer el plantel de cara a la Copa Sudamericana que disputará en abril.

Sin embargo, los resultados no son positivos y el ex Rosario Central podría dejar el cargo. La paciencia de los hinchas se agotó luego de acumular dos empates y cuatro derrotas (tiene una fecha pendiente ante Racing).

La posible salida del Kily en el Tatengue se sumaría a las renuncias de Marcelo Méndez (Gimnasia de La Plata), Facundo Sava (Atlético Tucumán), Walter Erviti (Belgrano), Mariano Soso (Newell’s) y Cristian Fabbiani (Deportivo Riestra).