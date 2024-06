La contundente respuesta de Leandro Paredes sobre su regreso a Boca: «No tengo dudas de que…»

Mientras la Selección Argentina se prepara para los amistosos previos a la Copa América, varios jugadores brindaron entrevistas, entre ellos Dibu Martínez sobre su deseo de poder estar en los Juegos Olímpicos. Ahora, Leandro Paredes rompió el silencio y se refirió a su posible regreso a Boca.

En diálogo con Espn, el volante de la Roma, que comparte plantel con Daniele De Rossi y Paulo Dybala, sostuvo que «el vestuario de Roma es cien por ciento» del Xeneize, y reveló qué figuras de Europa sueñan con vestir la camiseta azul y oro.

Las estrellas europeas que sueñan con jugar en Boca

“El vestuario de Roma es 100% de Boca con De Rossi y Dybala. Hay gente también del cuerpo técnico”, explicó el volante que volvió a la Loba a mediados de 2023.

Sobre las estrellas que le expresaron su deseo de jugar en Boca, Paredes confesó que “-Romelu- Lukaku siempre me pregunta por Boca, me dice que el sueño de él ‘es un jugar un partido con Boca’. Pero el goleador belga no es el único. “Tuve muchos compañeros que les gusta Boca, otro fue -Paul- Pogba en Juventus”, agregó.

Qué dijo Leandro Paredes sobre las chances de volver a vestir la camiseta de Boca

Con respecto a su regreso al Xeneize, en el que hizo su debut en 2010, Paredes planteó que “tengo 29 años y tengo contrato con Roma, fui claro”. Y se refirió a la charla que mantuvo con el presidente del club de La Ribera, Juan Román Riquelme: “Fue muy claro conmigo y yo con él, cuando se tenga que dar de volver a Boca, se dará”.

Más allá del momento en el que se concrete, aseguró que el deseo sigue firme: “No tengo dudas de que voy a volver a Boca”.