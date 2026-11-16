La Copa Neuquén disputó los octavos de final y así quedaron los cruces de cuartos

La Copa Neuquén completó los cruces de octavos de final y ya quedó definido el cuadro de cuartos. Entre goleadas y definiciones por penales, las emociones no faltaron en los duelos jugados a único partido en cancha del mejor ubicado en la fase de grupos.

La gran goleada de la jornada fue la que Unión de Zapala le propinó a Confluencia con un histórico 10 a 0. César Morales, con 4 y Braian González, con 3, se repartieron la mayor cantidad de tantos del Canario. Fernando Torres, Gonzalo Sáez e Ignacio Cechich marcaron los restantes.

Deportivo Rincón, que es el otro que cerró con puntaje ideal la primera fase, también goleó. Fue 5 a 1 ante Añelo con festejos de Hernán Soria (2), Cristóbal Valbuena, Ezequiel Ávila, y Yair Blanco.

Una de las series que se definió por penales fue la de San Patricio que eliminó a Independiente de Neuquén en El Chañar. Fue 2 a 2 en el partido y 5 a 4 en la tanda donde fue clave el arquero del Santo Mateo González que le tapó a Julián Martín.

En los 90 minutos, Bernardo Deliso e Isaac Chaván anotaron para el local mientras que Julián Martín y Hernán Azaguate hicieron los del Rojo que cerró un año decepcionante.

Unión Vecinal también se impuso por penales contra Río Grande después de igualar 0 a 0. La tanda terminó 9 a 8, con 13 remates por lado. Daniel Traiman se lució al tapar 4.

Además, San Lorenzo goleó 4 a 1 a Don Bosco con goles de Miguel Irribarra (2), Maximiliano Marillan y Franco Carballo. Habrá duelo entre los del oeste ya que Maronese dejó en el camino a Atlético Neuquén por 1 a 0 con un tanto de Sayin Criado.

En los adelantos de la semana, Alianza eliminó a Eucalipto Blanco por 2 a 0 y Pacífico hizo lo propio con Patagonia por 1 a 0.

Los cruces de cuartos de final, nuevamente a único partido, serán: Alianza – San Patricio, Deportivo Rincón – Pacífico, Unión de Zapala – Unión Vecinal y San Lorenzo – Maronese.