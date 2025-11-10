La debacle de Olimpo en el Federal A: perdió 5 a 0 con Douglas Haig y está casi afuera

Olimpo fue vapuleado al caer 5 a 0 con Douglas Haig. (Foto: La Nueva)

En un resultado llamativo para una instancia decisiva, Douglas Haig goleó 5 a 0 a Olimpo en Pergamino en la ida de cuartos de final por el segundo ascenso del Federal A.

Gonzalo Baglivo fue el héroe de la histórica noche con tres goles. Los dos restantes fueron de Muriel Orlando y Santiago Gutiérrez. En el vencedor, fue titular el neuquino, ex Cipolletti, Boris Magnago.

Douglas metió el quinto a media hora del final y la goleada pudo ser peor. Consiguió la abultada ventaja sin penales a favor ni expulsados en el rival.

El domingo que viene será la revancha en Bahía Blanca pero la remontada parece imposible. Los hinchas del aurinegro describen el 0-5 como uno de los peores papelones de su historia.

«Es difícil, la sensación es que tiramos a la mierda 9 meses de laburo. Que no estuvimos a la altura. Como capitán me da vergüenza lo que pasó hoy, no es lo que somos, no es lo que queremos demostrar», señaló Martín Ferreyra.

En los otros duelos de ida de cuartos de final, el otro local que ganó fue 9 de Julio de Rafaela, verdugo de Deportivo Rincón. Se impuso 1 a 0 ante Gimnasia de Chivilcoy.

Los otros dos cruces fueron con triunfos visitantes. Atlético Rafaela venció 2 a 1 a Guillermo Brown en Puerto Madryn y San Martín de Formosa le ganó 1 a 0 a Atenas en Río Cuarto. Los que definen de local tienen ventaja deportiva.