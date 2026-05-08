Debut aplastante de Cerúndolo y despedida de Báez en la segunda ronda del Roma Open
Francisco Cerúndolo inicio su camino en el Foro Itálico con una sólida victoria y Báez pudo hacer poco ante Bublik. Los detalles.
Este viernes se abrió la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, con resultados dispares para los argentinos que siguen en carrera.
El primero en salir a la cancha fue Francisco Cerúndolo (27°), que debutó en esta instancia por estar entre los 32 preclasificados del torneo. El bonaerense apabulló al chileno Tabilo (35°) por 6-0 y 6-2 en tan solo 1 hora y 9 minutos de juego.
Cerúndolo mostró su buen nivel en polvo de ladrillo y volvió a ganar tras su eliminación sorpresiva en Madrid ante Blockx. En la próxima instancia se verá las caras contra el ganador de Musetti (10°) – Mpetshi Perricard, que jugarán más tarde.
La mala de la jornada fue la dura caída de Sebastián Báez (65°). El tenista de 25 años había vencido con autoridad al estadounidense Brooksby en la primera ronda, pero se despidió del torneo tras perder ante el kazajo Bublik (11°) por 6-1 y 6-2 en 59 minutos de partido.
Sábado repleto de argentinos
La jornada del sábado para los argentinos comenzará temprano. Desde las 6 y en el primer turno, Thiago Tirante (69°) y el británico Norrie (19°) saltarán a la cancha en busca del pase a la tercera ronda. Hace dos semanas se enfrentaron en Madrid y fue triunfo del europeo.
El último argentino que falta debutar en Roma es Tomás Etcheverry (26°). Al igual que Fran Cerúndolo, la mejor raqueta nacional comenzará su recorrido este sábado en segunda ronda contra el italiano Bellucci (80°), que viene de eliminar a Román Burruchaga. El duelo será a las 7 AM.
En simultaneo, Mariano Navone (44°) tendrá un durísimo compromiso ante el canadiense Auger-Aliassime, número 5 del mundo. La Nave viene de dejar afuera a Shapovalov.
Además, Solana Sierra se medirá contra la estadounidense Coco Gauff (4°). La marplatense es la única representante femenina en el Foro Itálico. El partido está programado para las 6 de la mañana.
*Horarios de Argentina.
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