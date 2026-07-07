La emoción de Lionel Messi después de la remontada ante Egipto: lágrimas y abrazo grupal

La emoción de Messi después del partido. (Foto: Juano Tesone - Clarín Fotografía)

Luego de la increíble remontada ante Egipto, Lionel Messi pasó de la frustración al desahogo, en un resumen de lo que ha sido su carrera en la Selección Argentina.

El equipo nacional perdía 2 a 0 y el partido era una pesadilla. Una vez más, logró reaccionar y lo dio vuelta para pasar a cuartos de final del Mundial 2026.

El encuentro no empezó bien para el capitán que falló la chance de empatar en el primer tiempo de penal. El arquero le contuvo el remate como ya le había pasado contra Austria.

¡¡LAS LÁGRIMAS DE MESSI PORQUE ESTAMOS EN CUARTOS!! 🩵🤍 pic.twitter.com/mCiTPq32wb — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Egipto se puso 2 a 0 en el complemento y Messi no podía hacer la diferencia. En un momento, la actitud del equipo cambió y el «10» se enchufó.

Tiró el centro en el gol de cabeza de Cuti Romero para el 1-2 y anotó el 2-2 con un fuerte zurdazo luego de varios rebotes. Enzo Fernández metió el 3-2 de cabeza y Argentina festejó una remontada para la historia.

Con el pitazo final, Messi no pudo contener la emoción y rompió en llanto. Sus compañeros lo fueron a abrazar y luego lo tiraron por el aire en un festejo desatado.