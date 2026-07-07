¡Victoria épica! Las últimas remontadas de Argentina en Mundiales

No hay precedente de una hazaña semejante. Todo parecía perdido, la ilusión argentina en el Mundial estaba prácticamente acabada. Pero el alma del campeón pudo contra todo y el milagro se hizo posible.

Una remontada épica. La Selección Argentina caminaba por la cornisa ante Egipto, perdiendo por 2 a 0 y con muy poco tiempo por delante en el reloj. Los africanos llegaron tres veces y concretaron tres tantos, aunque uno, afortunadamente, fue invalidado por falta previa.

El equipo nunca dejó de creer y confiar. La vocanada de aire de los cambios rindió frutos y así comenzó a gestarse la epopeya. Primero el cabezado de Cuti Romero, luego la frotada de lámpara del astro y, finalmente, el cabezazo letal de Enzo Fernández.

Fue la primera vez en citas mundialistas que nuestro país empieza perdiendo por 2 a 0 y termina ganando el encuentro, y también la primera vez que la era Scaloni arranca en desventaja. De hecho, la estadística general reflejaba que, hasta hoy, Argentina había perdido 9 de los 10 que comenzó perdiendo en el primer tiempo.

Viajando más atrás en el tiempo, antes de la hazaña de hoy en el Estadio de Atlanta, el equipo nacional llevaba décadas sin dar vuelta un encuentro mundialista. La última vez de un suceso semejante ocurrió en Alemania 2006.

📅 On this day, in 2006, Argentina-Mexico went to extra time in the last 16 of the World Cup. 🇦🇷🇲🇽



Then Maxi Rodriguez scored one of the all-time great World Cup goals. 😱 pic.twitter.com/gGXQkMJ8kV — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 24, 2026

El seleccionado dirigido por José Pekerman se medía ante México, también en octavos de final, y comenzó perdiendo con el gol de cabeza del defensor Rafael Márquez, por entonces compañero de Lionel Messi en Barcelona.

Rápidamente llegó el empate, tras el centro de Román Riquelme y el cabezazo goleador de Hernán Crespo. Pero el encuentro terminaría yendo al alargue: allí, tras un brutal derechazo, Maxi Rodríguez le dio la agónica victoria y el pase a cuartos de final.

Otra remontada con final feliz, aunque en fase de grupos, ocurrió justamente en Estados Unidos pero en 1994. Argentina, dirigida por Alfio Basile, comenzó perdiendo, pero Claudio Caniggia en dos ocasiones, una de ellas con la recordada habilitación de Diego Maradona, le dieron el triunfo por 2 a 1.