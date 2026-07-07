Plan de asfalto 2026/ 2027 en Cipolletti: conocé cuando se realizará en tu barrio

Próximamente se daría a conocer el cronograma de calles a asfaltar en el marco de la licitación de las últimas 309 cuadras. Foto: gentileza.

El Municipio de Cipolletti dio a conocer el cronograma de asfalto de 700 cuadras previsto para 2026 y 2027. Ejecutado íntegramente con fondos municipales, el proyecto tiene como objetivo mejorar la conectividad urbana.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo municipal, con la ejecución del asfalto sobre calle Chile, entre Naciones Unidas y Alberdi, el Plan de Asfalto alcanzó esta semana más de 70 cuadras finalizadas.

Avance de obra esta semana

Sobre calle Chile se ejecutó la carpeta asfáltica entre Alberdi y Naciones Unidas, y en el tramo que une Río Salado con Juan Domingo Perón se completaría el 100% de las obras previstas sobre esta arteria.

En paralelo, sobre calle Río Negro continúan, desde la intersección con Perú hacia el norte, las tareas de excavación y movimiento de suelo, mientras que en calle Turrin, a la altura de Manuel Estrada, avanzan las conexiones domiciliarias de agua.

En calle Domingo Savio, a la altura de Las Jarillas, se desarrollan los trabajos de hormigonado para el cordón cuneta, tarea que se replicaría en calle La Plata Este, en su cruce con Michay.

Por su parte, en calle Paraguay, a la altura de Pastor Bowdler y hacia el este, comenzarían las tareas de excavación y movimiento de suelo, que darían inicio a la preparación del sector para su posterior pavimentación.

El cronograma completo mes a mes

La Municipalidad difundió el cronograma de obras hasta mayo de 2027, que detalla qué calles y barrios serían intervenidos en cada etapa.

En 2026, durante junio finaliza calle Chile e inicia barrio Distrito Vecinal Noreste.

Julio: iniciaría calle Río Negro; continuaría barrio DVNe.

Agosto: continuaría calle Río Negro; finalizaría barrio DVNe; iniciaría calle Pastor Bowdler.

Septiembre: continuaría calle Río Negro, finalizaría calle Pastor Bowdler, se iniciaría y finalizaría calle Paraguay.

Octubre: se iniciaría y finalizaría calle Brasil, además se iniciaría el barrio Vanderhayden.

Noviembre: iniciaría calle Venezuela, finalizaría el barrio Vanderhayden e iniciaría el barrio Kossman.

Diciembre: finalizaría calle Venezuela, finalizaría el barrio Kossman; se iniciarían y finalizarían las calles Capitán Gómez, Villarino y Alberdi.

Durante 2027, en enero se iniciarían y finalizarían las calles Discépolo y Fray S. M. Oro, Don Bosco, Turrin y Capdevilla; iniciaría calle JM París y continuaría calle Río Negro.

Febrero: finalizaría calle JM París, también se iniciarían y finalizarían las calles Scalabrini Ortiz, Belgrano, Homero Manzi, 25 ed Mayo y F. M Esquiú.

Marzo: finalizarían las calles Río Negro y Pastor Bowdler. Además, iniciaría calle Río Neuquén.

Mayo: se iniciaría y finalizaría la calle Estado de Israel.

Según informó el municipio, próximamente se daría a conocer el cronograma de calles a asfaltar mes a mes, en el marco de la licitación de las últimas 309 cuadras de pavimento, que complementaría el total

Según informó el municipio, próximamente se daría a conocer el cronograma de calles a asfaltar mes a mes, en el marco de la licitación de las últimas 309 cuadras de pavimento, que completaría el total de 700 cuadras previstas para el plan.