La inédita confesión de Lautaro Martínez sobre su prueba en Boca: «Me dijeron que no tenía potencia»

Lautaro Martínez es uno de los goleadores más importantes del mundo en el último tiempo y el máximo artillero de la Selección Argentina desde la llegada de Lionel Scaloni. Sin embargo, en sus inicios probó suerte en dos grandes del fútbol argentino y no fue aceptado. En las últimas horas, el Toro recordó cómo fue su prueba en Boca.

En sus comienzos, su nombre ya sonaba en Bahía Blanca por las cualidades que tenía el delantero del club Liniers. A los 15 años y ocho meses ya había debutado en la Primera y había marcado un gol a los dos minutos de haber pisado el campo ante Comercial, de la Liga del Sur.

El debut de Lautaro Martínez en Liniers de Bahía Blanca.

Por lo que todo indicaba que su futuro estaba en la elite del fútbol argentino y decidió irse a probar al Xeneize y San Lorenzo. “A los 15, hice una semana de prueba en Boca. Me echaron diciendo que no tenía ni velocidad ni potencia», reveló el Toro durante una entrevista con Corriere della Sera.

La prueba de Lautaro Martínez en San Lorenzo

Mientras que en Ciclón tampoco lo aceptaron y tuvo que volverse a su tierra natal. «Cuando regresé a Bahía Blanca, le dije a papá que quería divertirme, dejar el fútbol y empezar a trabajar. A fin de año llegó Racing, ofreciéndome otra prueba. Les dije que, si me querían, iba, pero no realizaría más pruebas. Y me ficharon«, concluyó.

Luego de su llegada a Primera en Racing, tanto el Xeneize como el Ciclón sufrirían al Toro. Lautaro le convirtió al elenco de la Ribera en la Bombonera para la victoria de la Academia por 2-1 en la novena fecha de la Superliga 2017/18.

Además, cosechó 27 tantos en 63 partidos, antes de irse a Inter en una cifra cercana a los 11 millones de euros y ganar cuatro títulos, entre ellos la Copa del Mundo, con la Albiceleste.