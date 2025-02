La inédita respuesta del Cholo Simeone que se volvió viral en la previa del clásico ante Real Madrid

Atlético de Madrid atraviesa uno de los mejores presentes en la temporada, con 19 triunfos en sus últimos 21 partidos. Este martes, goleó 5-0 a Getafe con dos goles de Giuliano Simeone y uno de Ángel Correa para meterse en las semis de la Copa del Rey. Luego del cruce, Diego Simeone se refirió al clásico del sábado ante Real Madrid y protagonizó un momento que se volvió viral en redes ante una de las preguntas.

El Cholo fue consultado sobre el duro comunicado que lanzó el Merengue contra los arbitrajes tras su polémica derrota por 1-0 frente a Espanyol. En ese sentido, le preguntaron como llegará su equipo al Santiago Bernabéu.

«Del comunicado, respeto absolutamente la opinión que tienen todas las personas», comenzó el entrenador argentino y cerró con un chiste que lo hizo tentarse: «Y vamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu, en autobús».

—¿Cómo van a llegar al partido del sábado (contra Real Madrid)?



—De la misma manera que llegamos siempre… En autobús.



Simplemente el Cholo Simeone 😂 pic.twitter.com/38sj23tyQl — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 5, 2025

El Cholo Simeone se refirió al gran momento que atraviesa su hijo Giuliano

El Colchonero atraviesa un gran presente con todas sus figuras argentinas, aunque la sorpresa la dio uno de sus goleados más jóvenes: Giuliano Simeone, el menor de los hijos del Cholo.

En ese sentido, el entrenador se refirió a su hijo y destacó: «Muy contento, muy orgulloso de lo que hace ese jugador de cantera porque está demostrando que está ahí porque lo merece«.

En la goleada ante Getafe, Giuliano anotó los dos primeros goles del Atleti. «El primer gol lo grité como necesitaba gritarlo, con la importancia que tenía ese primer gol. El segundo gol menos, porque todavía el partido no estaba cerrado y ya el tercer gol con más efusividad porque el partido va encaminándose», planteó.

Además, concluyó que «no tengo relación a nada de gritarlo o no gritarlo. Simplemente, hay momentos que entiendo que el partido todavía no está cerrado, que el 1-0 y el 2-0 no es el resultado que te cierra un partido. Y bueno, por eso la efusividad de una manera u otra, con respecto a la importancia que tiene el gol en el partido».