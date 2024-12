La innovadora medida del Manchester City: utilizarán inteligencia artificial en su camiseta

Manchester City atraviesa una temporada irregular en el cierre del año pero sin dudas es uno de los equipos top en la Premier League y en Europa. Más allá de las innovadoras medidas que ha tomado Pep Guardiola en el club con nuevas tecnologías, en las últimas horas se conoció una nueva decisión que generó revuelo: los Citizens recurrirán a la inteligencia artificial para definir su futuro.

El elenco de Manchester recurrirá a la tecnología del momento para resolver una situación identitaria: el diseño de la próxima camiseta alternativa del equipo. Pero además, se confirmó que quienes estarán encargados de esta tarea serán los hinchas.

Mediante sus redes sociales, los hinchas del conjunto inglés podrán enviar sus propuestas para la tercera indumentaria del equipo, que se estrenará en la temporada 2026-27. La intervención de la inteligencia artificial lleva a que los participantes no necesiten tener conocimientos de diseño. Ya que solo deberán descargarse una aplicación y mediante una cuenta, seleccionar la gama de colores y enviar el modelo ya terminado.

Think you’ve got what it takes to design our @pumafootball 26/27 Third Kit? 🤔💭



1️⃣ Sign up and connect your account

2️⃣ Customize colours, patterns and more with the PUMA AI CREATOR

3️⃣ Submit your masterpiece



One design will go down in history 🩵