La llamativa confesión de Maravilla Martínez sobre el interés de River: «Hay una cláusula»

River está a días de debutar en el Mundial de Clubes y buscará hacer un buen mercado de pases para el próximo semestre. Recientemente el nombre que sonó para el Millonario fue el de Adrián Maravilla Martínez y ahora el jugador rompió el silencio.

El goleador de Racing es una de las grandes figuras del fútbol argentino y en su momento se rumoreó que Marcelo Gallardo lo tenía en carpeta, al igual que otros nombres de la Academia como Maximiliano Salas o Gabriel Rojas.

En diálogo con Espn, el delantero se refirió a las chances de ir al Millonario y fue tajante: «Gallardo nunca me llamó, ni en enero ni ahora«. Sin embargo, reconoció que más allá de que en la Academia adelantaron que es intransferible, «hay una cláusula» que cualquiera puede pagar.

¿LO LLAMÓ GALLARDO?



Adrián Martínez, delantero de Racing, desmintió los rumores sobre el interés de River.



Aunque dejó en claro: «Yo no sé si lo llamaron a Milito o a la dirigencia y dijeron que no me venden, no me entero. Pero yo estoy contento, agradecido, con Racing. Se dijo que era de River, pero no es así, nunca fui a la cancha ni miro«.

El refuerzo que quiere Marcelo Gallardo para River

Uno de los puestos para sumar incorporaciones que quiere Marcelo Gallardo es el lateral izquierdo, donde apareció un nuevo nombre en el radar: el juvenil Román Vega.

Uno de los puntos altos de Argentinos Juniors en el Torneo Apertura, el marcador de punto llegó a tener un breve recorrido europeo pese a sus 21 años. Desde el Bicho pretenden siete millones de dólares para dejarlo ir.