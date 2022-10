La nueva dirigencia de Independiente quiere como técnico a Quinteros o Almeyda

Fabián Doman, nuevo presidente de Independiente, y los dirigentes que lo acompañarán en su gestión piensan reemplazar a Julio C. Falcioni como técnico del equipo de Avellaneda. Gentileza.

Fabián Doman se convirtió en el nuevo presidente de Independiente luego de imponerse en las elecciones y la nueva dirigecnia ya comienza a trabajar en el futuro del club. Si bien Julio C. Falcioni continuará al frente del equipo, es muy probable que el Emperador no siga para la próxima temporada. No es del gusto de la flamante Comisión, que tiene a dos apuntados a Gustavo Quinteros y Matías Almeyda.

Pese al buen presente del equipo que lleva cinco victorias consecutivas en la Liga Profesional, la flamante comisión directiva, que asumirá el 11 de octubre, sostendrá al técnico en las útlimas fechas y luego se sentarán para reunirse. No obstante, en plena campaña el propio Doman había avisado que “la idea que tenemos nosotros de cómo tiene que jugar el equipo no es esta. El gusto del hincha no es como Julio para los equipos”.

Los que fueron sondeados para ocupar el cargo son Quinteros y Almeyda. En cuanto al primer caso, el entrenador argentino se encuentra al mando del Colo Colo de Chile. Cuenta con una importante experiencia en Sudamérica, México y Medio Oriente y hasta llegó a conducir a las selecciones de Bolivia y Ecuador. No obstante, tiene una cláusula de salida de 400.000 dólares.

El Pelado dirige en el AEK Atenas de Grecia, al que empezó a dirigir en julio último y estuvo al frente en cinco partidos. Previamente sumó experiencia en Chivas de Guadalajara y el San José Earthquakes de la MLS después de sus pasos por River y Banfield en el fútbol argentino.

Al mismo tiempo que la nueva dirigencia busca a un entrenador, está casi definido que Pablo Cavallero se sumará al club aunque resta saber cuál será su cargo. En principio, no estaría acargo del fútbol en su totalidad, pero tendría injerencia. El ex arquero se desempeñó como mánager en Vélez durante tres años y nueve meses. Compartió selección argentina con Almeyda.