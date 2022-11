La palabra de Scaloni tras la victoria ante México: «Es emocionante ver jugar a este grupo»

Argentina logró un triunfo vital para seguir con vida en el Mundial de Qatar 2022. Ante México, la Albiceleste sacó adelante un partido muy difícil y clave desde lo mental. Así también lo entendió Lionel Scaloni, entrenador de la selección, a quién se lo vio muy emocionado durante el partido, al igual que a Pablo Aimar, su ayudante.

Tras la victoria frente a los mexicanos, el técnico del combinado nacional resaltó el trabajo de su equipo y aseguró: «Es emocionante ver jugar a este grupo, quién no se sienta identificado con este equipo es porque no quiere a la selección. Es increíble como dejan todo y como dejan bien representada a la camiseta de la selección».

«Si tengo que analizar el partido de cada jugador, le pongo la nota más alta porque afrontaron un partido muy difícil contra un gran rival y con la presión de todo lo que podía pasar si no nos iba bien», agregó.

El partido tuvo una alta carga emocional, tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico, y Scaloni confesó lo que le dijo a Aimar luego del gol de Messi. «Fue una reflexión, a lo que se vive a estar acá. Había que tener un poco más de sentido común y saber que es solo fútbol», detalló.

«La sensación es que te estás jugando algo más que un partido de fútbol y no lo comparto. Eso sienten también los jugadores cuando salen a la cancha. Tenemos que ir por el camino que ellos sientan que es un partido de fútbol, porque sino cada vez que jugamos un partido se vive con alta tensión. Lo que vieron fue el desahogo. Es difícil hacerle entender a la gente que mañana sale el sol, ganes o pierdas y lo importante es cómo hacés las cosas», agregó el DT.

El análisis de Scaloni sobre el partido

Al momento de analizar el partido y lo que sucedió dentro del campo de juego, Scaloni enfatizó: «Sabíamos que iba a ser muy difícil, porque México nos planteó un partido diferente a lo que viene haciendo normalmente. Teníamos la sospecha que iban a poner linea de cinco. El primer tiempo no fue bueno, corregimos en el descanso y pusimos a Guido (Rodríguez) más cerca de los centrales para hacer una linea de 3 mentirosa y empezamos a jugar mejor. Emparejamos el medio y después el 10 nos solucionó el partido».

Consultado por los cambios que realizó en el segundo tiempo, explicó: «El entrenador está para tomar decisiones, creíamos que con Julián podíamos tener movimiento y diagonales, y salió bien. A veces sale mal, hoy salió bien».

Scaloni también comentó cuál fue la diferencia para él que le dio el triunfo a la Argentina. «El segundo tiempo lo afrontamos diferente, de una manera más agresiva de jugar al fútbol. Fue difícil, ellos sin delanteros nos presionaban bien y estaban haciendo su partido. Después hicimos alguna gestión en el descanso y vimos una mejoría, primero con Guido y después con Enzo», detalló.

Sobre lo que aporta Messi al equipo, Scaloni no dudó: «Ya sabemos hace años que tenemos al mejor del mundo. Le decimos que disfrute de jugar un Mundial, no hay un mensaje al mundo porque todavía no hicimos nada. Tenemos que jugar otro partido, siempre con la cabeza alta y la humildad. Lo del primer partido fue un tropiezo que no puede empañar nada».

Lo que se viene para la Argentina

Más allá de la alegría y el desahogo que siginificó la victoria, Scaloni ya se enfoca en lo que viene. «Se terminó el partido, ganamos. Festejamos y ya se acabó. Mañana hay que ponerse a preparar un partido muy importante. La alegría dura muy poco y hay que tener un equilibrio, tanto cuando se gana como cuando se pierde», dijo.

A la hora de analizar el próximo rival, indicó que «con Polonia va a ser difícil porque todos juegan diferente contra nosotros. No solo cambian porque esta Leo sino porque nos tienen respeto. Eso magnifica la dificultad del partido que vamos a jugar. Vamos a ganar el partido, que es lo que todos queremos y sino es así, vamos a dejar todo en la cancha».