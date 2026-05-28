La programación del Federal A: domingo de acción para Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo

La fecha 11 del Federal A se jugará el próximo fin de semana con dos de los tres equipos regionales en condición de local: Deportivo Rincón y Sol de Mayo. Cipolletti, por su parte, actuará en condición de visitante.

El Albinegro se las verá con San Martín en Mendoza el domingo a las 16 con el arbitraje del tucumano Mauricio Martín. Viene de lograr un gran triunfo contra el puntero Atenas de Río Cuarto en La Visera con un gol de cabeza de Federico Acevedo. Con ese resultado, se recuperó tras dos derrotas y volvió a la zona de clasificación.

Los mendocinos llevan seis partidos sin ganar y solo lograron una victoria en el campeonato. Están últimos junto a Costa Brava de General Pico. En el antecedente por esta temporada, Cipo se impuso 3 a 0 como local en una de sus mejores producciones del año.

También por la zona 3, Rincón recibirá a FADEP de Mendoza el domingo a las 15 después de tener libre la fecha pasada. El juez principal será el bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

El León tiene los mismos puntos que su rival y ambos buscarán ganar para meterse en el top 4 del que hoy están afuera. El equipo neuquino ganó sus dos últimos de local contra Costa Brava y San Martín. FADEP tuvo un mal arranque de campeonato pero se recuperó y ganó tres de los últimos cuatro.

En este grupo, los otros dos cruces serán Huracán Las Heras- Juventud Unida y Costa Brava- Argentino de Monte Maíz, los dos desde las 16.

En la zona 4, Sol de Mayo se medirá con Santamarina en Viedma el domingo a las 15 con el neuquino Ulises Jerónimo de árbitro. El Albiceleste perdió sus últimos dos juegos y lleva cuatro sin ganar.

En esta seguidilla, bajó al sexto lugar y está afuera de la zona de clasificación. Dos puntos más abajo, los tandilenses tienen un solo triunfo y llevan cinco sin sumar de a tres. Será el regreso del Pity Murúa a la capital rionegrina. Hoy DT de Santamarina, tuvo más de un paso por Sol.

Los demás duelos serán Kimberley – Germinal el sábado a las 15:30 en Mar del Plata, Guillermo Brown -Alvarado el domingo a las 16 en Puerto Madryn y Círculo Deportivo – Villa Mitre en Nicanor Otamendi, en el mismo día y horario.