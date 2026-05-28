Se confirmó la lesión muscular de Neymar y no estará en el debut mundialista de Brasil

Hace unos días, la lista de convocados de Brasil generó una expectativa mundial sobre la presencia o no de Neymar entre los citados. Finalmente, Carlo Ancelotti convocó al crack brasileño, generando una algarabía internacional.

Pero la situación actual no es la ideal. Luego de que Neymar llegara a la concentración de la Verdeamarela en Brasil, se le realizaron estudios médicos para constatar su estado físico y se confirmó lo peor. El diagnostico oficial fue una lesión muscular de grado II en el gemelo y estará de baja entre dos o tres semanas. Así lo confirmó el médico Rodrigo Lasmar en conferencia de prensa.

De esta forma, se perderá los amistosos de preparación ante Panamá y Egipto. Además, tampoco estaría al menos en el debut mundialista, previsto para el 13 de junio frente a Marruecos. Se espera que ya esté disponible para la segunda fecha ante Haití el 19.

Además, la Canarinha tiene un fuerte enojo con Santos, ya que le habrían pedido al club que enviaran los resultados médicos tras su lesión el pasado 17 de mayo, pero el Peixe no lo hizo. El cuerpo médico de la selección brasileña decidió que este jueves se le vuelvan a realizar estudios a Ney.

A pesar de la lesión, a Neymar se lo vio esta mañana junto a sus compañeros en el gimnasio, tratando de recuperarse lo más pronto posible para estar a las órdenes de Ancelotti. El plantel de Brasil se completará en las próximas horas, cuando Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhaes arriben a la concentración luego de disputar la final de la Champions League.