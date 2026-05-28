Banco Nación presenta un plan para consolidar deudas y refinanciar tarjetas: descubrí cómo acceder

En las últimas horas, el Banco Nación (BNA) puso en marcha una serie de líneas de crédito diseñadas específicamente para quienes necesitan reorganizar sus compromisos y salir de la morosidad en el corto plazo.

La propuesta del Banco Nación no se limita a un préstamo tradicional, sino que funciona como un esquema de saneamiento financiero que permite, entre otras cosas, unificar múltiples obligaciones en una sola cuota o estirar los plazos de las tarjetas de crédito con tasas competitivas respecto al mercado.

Consolidación de deudas: el préstamo del Banco Nación para unificar pagos

Una de las herramientas más potentes del Banco Nación es el préstamo personal, para su uso como herramienta en la consolidación de deudas. Este instrumento está dirigido a quienes perciben sus haberes en la entidad, y se encuentran en una situación financiera tanto regular como irregular (siempre que no esté judicializada).

El objetivo principal es la simplificación: el cliente puede agrupar deudas propias, tanto del Banco Nación como de otras entidades financieras, en un solo crédito; esto elimina la dispersión de fechas de vencimiento y ayuda a proyectar mejor el gasto mensual.

Según la información oficial de la entidad, las condiciones incluyen:

Monto máximo: hasta $100 millones.

Plazo: hasta 72 meses.

Tasa: Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 65%.

Refinanciación de tarjetas de crédito: cómo operan los nuevos planes del Banco Nación

Para quienes enfrentan dificultades con los resúmenes mensuales, el Banco Nación habilitó una línea de refinanciación de saldos de tarjetas de crédito de hasta $10 millones; esta opción es clave para evitar el «efecto bola de nieve» de los intereses punitorios.

El plan está segmentado según el nivel de mora del cliente:

Hasta 90 días de atraso: se puede reestructurar el saldo pendiente, con una TNA del 35% y plazos de hasta 60 meses. Un dato relevante es que el pago de la primera cuota impacta recién en el próximo resumen de la tarjeta. Más de 90 días de atraso: para situaciones de mayor morosidad, el Banco Nación ofrece alternativas que extienden el financiamiento hasta los 96 meses, aunque en estos casos la aprobación queda sujeta a una evaluación crediticia más rigurosa por parte de los equipos técnicos de la institución.

Refinanciación de tarjetas de créditos: requisitos y evaluación personalizada en el Banco Nación

La entidad subrayó que la asignación de estas herramientas no es automática, sino que nace de una evaluación personalizada. Esto garantiza que la solución propuesta sea «sostenible y previsible» para la capacidad de pago real del usuario.

Para iniciar el trámite o recibir asesoramiento específico sobre los requisitos vigentes, los interesados deben dirigirse a las sucursales físicas del Banco Nación o consultar los canales digitales oficiales. La recomendación es siempre analizar el Costo Financiero Total (CFT) antes de suscribir cualquier refinanciación, para tener una visión integral del compromiso asumido.