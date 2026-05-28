Con todo el sabor de la pizza casera, pero base de pollo y sin harinas
Una comida rápida y con mucha proteína. La sugerencia sin gluten es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
pechugas: 2
huevos: 2
cúrcuma: 1 cdita.
sal: a gusto
sal de tomate: c/n
queso cremoso: 200 gr
cebolla morada: a gusto
aceitunas: a gusto
albahaca: c/n
aceite de oliva: c/n
Preparación
1. Poner en la licuadora o procesadora el pollo junto con el huevo, cúrcuma y sal. Procesar muy bien, hasta formar una especie de pasta.
2. Preparar una fuente para horno con papel manteca y una película de aceite. Agregar la pasta de pollo y distribuir muy bien por toda la base.
3. Llevar a horno, pre calentado, a 200º C por 15 minutos.
4. Retirar y agregar una capa de salsa de tomate, queso cremoso, cebolla morada y por último las aceitunas. Hornear nuevamente a 200º C hasta que el queso se gratine levemente. Terminar con hojas de albahaca y un toque de aceite de oliva.
