15 min cronometro
Yo Como

Con todo el sabor de la pizza casera, pero base de pollo y sin harinas

Una comida rápida y con mucha proteína. La sugerencia sin gluten es de @matias_alejandroal.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pechugas: 2

huevos: 2

cúrcuma: 1 cdita.

sal: a gusto

sal de tomate: c/n

queso cremoso: 200 gr

cebolla morada: a gusto

aceitunas: a gusto

albahaca: c/n

aceite de oliva: c/n

Preparación

1. Poner en la licuadora o procesadora el pollo junto con el huevo, cúrcuma y sal. Procesar muy bien, hasta formar una especie de pasta.

2. Preparar una fuente para horno con papel manteca y una película de aceite. Agregar la pasta de pollo y distribuir muy bien por toda la base.

3. Llevar a horno, pre calentado, a 200º C por 15 minutos.

4. Retirar y agregar una capa de salsa de tomate, queso cremoso, cebolla morada y por último las aceitunas. Hornear nuevamente a 200º C hasta que el queso se gratine levemente. Terminar con hojas de albahaca y un toque de aceite de oliva.


