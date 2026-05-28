Tenían más de 7 kilos de marihuana y un arma en Neuquén: los condenaron, pero no irán a prisión

La Justicia de Neuquén homologó un acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual una pareja de Centenario fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso por delitos vinculados a encubrimiento, tenencia de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego. La investigación se originó a partir de un robo y derivó en el hallazgo de más de 7 kilos de cannabis y un arma con numeración parcialmente limada.

La audiencia se realizó este jueves en la Ciudad Judicial. La fiscal del caso Paula Yerfino formuló cargos contra Germán David Maina y Romina Jessica Muñoz y luego presentó un acuerdo que unificó dos investigaciones: una impulsada por la fiscalía de Robos y Hurtos y otra tramitada por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

El robo que inició la investigación

De acuerdo con la acusación, entre el 26 de marzo y el 5 de mayo de 2026 la pareja recibió un taladro rotopercutor y dos alargues que sabían provenientes de un robo cometido en una vivienda del barrio Sarmiento, en Centenario.

La fiscal explicó que los objetos habían sido denunciados por la víctima y posteriormente fueron encontrados durante un allanamiento realizado el 5 de mayo en el domicilio de los acusados. La medida judicial se concretó luego de una investigación iniciada a partir del rastreo satelital de unos auriculares también denunciados como sustraídos.

Por este hecho, Yerfino les atribuyó el delito de encubrimiento simple en carácter de coautores.

Cannabis, un arma y municiones

Durante el mismo allanamiento, personal policial secuestró más de 7 kilos de cannabis en distintas etapas de secado y fraccionamiento, además de una pistola calibre .380 apta para el disparo, un cargador y ocho municiones. Según detalló la fiscalía, el arma tenía la numeración parcialmente limada.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que tanto Maina como Muñoz tenían “poder de disposición” sobre los elementos hallados y remarcó que ninguno contaba con autorización legal para la tenencia del arma ni para el cultivo o almacenamiento de cannabis.

No obstante, Yerfino indicó que la investigación descartó una posible comercialización de estupefacientes. Según explicó, del análisis de billeteras virtuales, movimientos económicos y otras pruebas incorporadas a la causa “no surgieron indicadores compatibles con venta de droga”.

Por ese motivo, la acusación quedó encuadrada bajo la figura de tenencia simple de estupefacientes.

El acuerdo y las reglas de conducta

Como parte del acuerdo abreviado, la fiscalía atribuyó a ambos los delitos de encubrimiento simple; tenencia simple de estupefacientes; y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, en concurso ideal con encubrimiento por la supresión de numeración del arma.

La fiscal solicitó una pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional, junto con reglas de conducta por el plazo de dos años. Entre ellas, presentaciones cuatrimestrales ante la Dirección Provincial de Población Judicializada y la realización de un tratamiento psicológico o psiquiátrico vinculado al consumo de sustancias.

La defensa adhirió al acuerdo y los imputados reconocieron su responsabilidad en los hechos investigados.

El juez de garantías Juan Guaita dio por formulados los cargos y posteriormente avaló el acuerdo entre las partes. De esta manera, homologó la pena solicitada e impuso las pautas de conducta requeridas por la fiscalía.