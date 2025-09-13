La selección de Neuquén juega la final patagónica de la Copa País

Neuquén recibirá al equipo de la Liga del Valle de Chubut por la Copa País. (Foto: Prensa Lifune)

La selección de Neuquén recibirá este domingo al combinado de la Liga del Valle de Chubut en la final patagónica de la Copa País.

Será desde las 15 en la cancha de Atlético Neuquén. El ganador avanzará a los cuartos de final como representante de la región patagónica y se enfrentará contra el seleccionado de Tandil que se quedó con la zona Buenos Aires – Pampeana Sur.

Esa siguiente fase será a doble partido con ida en Tandil y vuelta en la Patagonia. Las fechas tentativas son el 24 de septiembre y el 1 de octubre.

El equipo de Lifune eliminó a Bariloche en la instancia anterior. Fue 0 a 0 en la ciudad rionegrina y 3-1 a favor del local en Neuquén.

El combinado de la Liga del Valle de Chubut, que comprende a las ciudades de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon, dejó afuera a la Liga del Oeste de la misma provincia.

Inicialmente, se iba a jugar un triangular pero ante la baja de la selección de Río Grande de Tierra del Fuego será un único partido. Es en Neuquén porque Lifune ya había ganado la licitación para recibir el triangular.