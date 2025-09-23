La selección de Neuquén viajó a Tandil para jugar los cuartos de final de la Copa País

La selección de Neuquén viajó a Tandil para la ida de cuartos de final de la Copa País, instancia a la que llega como representante patagónico en el nuevo torneo que organiza AFA.

El equipo de Lifune enfrentará este miércoles a las 20 horas al combinado de la liga tandilense que se quedó con la región Buenos Aires – Pampeana Sur.

El partido se jugará en el Estadio General San Martín de Tandil donde habitualmente juega Santamarina. El local viene de dejar afuera a la Liga cultural de La Pampa por penales.

El equipo que dirige Rogger Morales clasificó a los cuartos de final luego de ganar la región patagónica al eliminar a la Liga de fútbol de Bariloche y a la Liga del Valle de Chubut.

La revancha será el miércoles de la semana que viene en Neuquén. El que avance a semifinales enfrentará al ganador del duelo enter la liga de General Alvear (Cuyo) y la de San Pedro (Buenos Aires – Pampeana Norte).

Los 20 convocados de Neuquén