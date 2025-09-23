La selección de Neuquén viajó a Tandil para jugar los cuartos de final de la Copa País
La selección de Lifune enfrentará este miércoles al combinado de Tandil por los cuartos de final de ida de la Copa País que organiza AFA.
La selección de Neuquén viajó a Tandil para la ida de cuartos de final de la Copa País, instancia a la que llega como representante patagónico en el nuevo torneo que organiza AFA.
El equipo de Lifune enfrentará este miércoles a las 20 horas al combinado de la liga tandilense que se quedó con la región Buenos Aires – Pampeana Sur.
El partido se jugará en el Estadio General San Martín de Tandil donde habitualmente juega Santamarina. El local viene de dejar afuera a la Liga cultural de La Pampa por penales.
El equipo que dirige Rogger Morales clasificó a los cuartos de final luego de ganar la región patagónica al eliminar a la Liga de fútbol de Bariloche y a la Liga del Valle de Chubut.
La revancha será el miércoles de la semana que viene en Neuquén. El que avance a semifinales enfrentará al ganador del duelo enter la liga de General Alvear (Cuyo) y la de San Pedro (Buenos Aires – Pampeana Norte).
Los 20 convocados de Neuquén
- Aldalla Alan
- Namuncura Pablo
- Gaston Robles
- Azaguate Hernan
- Cechich Ignacio
- Leo Gutierrez
- Carrasco Maxi
- Reyes Franco
- Guevara Lautaro
- Azame Maxi
- Riquelme Alan
- Paz Axel
- Diaz Miguel
- Lucas Baiz
- Morales Maximiliano
- Gonzalez Brian
- Paez Nelson
- Matias Gonzalez
- Bruno Gattoni
- Julián Palumbo
